Кадровые назначения минувшей недели в Казахстане

Ануар Джумадильдаев назначен председателем Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. До настоящего времени он работал председателем Комитета финансового контроля Министерства финансов Республики Казахстан.

До этого назначения Жумангарин больше двух лет возглавлял Комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Казахстана. В разные годы Жумангарин работал в Министерстве экономического развития и торговли в качестве директора департамента региональной политики и межбюджетных отношений, занимал должность председателя Комитета регионального развития, был вице-министром и заместителем министра регионального развития республики.

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Джумадильдаев родился в 1965. Окончил Университет Дружбы народов (математик), Западно-Казахстанский инженерно-технологический университет (финансист). В разное время работал в бизнесе, в системе Минфина — с 2005. Занимал должности заместителя председателя, а после и председателя Налогового комитета, был заместителем председателя Комитета государственных доходов.

По согласованию с администрацией президента Республики Казахстан распоряжением акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова на должность заместителя главы региона назначен Меиржан Мырзалиев. Новый заместитель будет курировать вопросы привлечения инвестиций, продвижения экспорта, индустриализации и развития предпринимательства.

Меиржан Иябаевич, 1980 года рождения, образование высшее. Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет, Московский государственный университет имени Ломоносова, Национальную школу государственной политики Академии государственного управления при президенте РК, Университет Дьюк, США. Свою трудовую деятельность начал в 2003 в акимате г. Алматы, проработав там до 2008 года на различных должностях от главного специалиста до начальника отдела. С 2008 работал в канцелярии премьер-министра РК на различных должностях.

Эльвира Жургенбаева стала руководителем пресс-службы — пресс-секретарем акима Астаны. Жургенбаева — уроженка города Жетысай Южно-Казахстанской области. Окончила КазГУ имени аль-Фараби. Ее первый сюжет вышел в эфир в 2005 на телеканале «Астана».

Новых руководителей управлений на аппаратном совещании представил аким Павлодарской области Булат Бакауов. Ораз Дюздембаев возглавил управление сельского хозяйства, Каиржан Байжанов назначен руководителем управления ветеринарии.

Дюздембаев имеет два высших образования и опыт работы на предприятиях сельского хозяйства. Более семи лет он возглавлял областной филиал национальной компании «Продовольственная контрактная корпорация». До назначения на должность был заместителем акима Железинского района. Новый руководитель ветеринарии Каиржан Байжанов имеет образование ветеринарного врача. Работал главным государственным ветеринарным инспектором и руководителем отдела ветеринарии Павлодарского района. До назначения на должность был секретарем маслихата Павлодарского района.

Руководителем областного управления промышленности и индустриально-инновационного развития Карагандинской области назначен Галымжан Жумасултанов. Отдел развития индустрии и малого и среднего бизнеса аппарата акима области возглавил Айдар Каримов. Обе кандидатуры прошли конкурсный отбор.

Жумасултанов 1962 года рождения. Имеет два высших образования по квалификациям «инженер промышленного транспорта», «экономист». До нынешнего назначения работал заместителем руководителя управления промышленности и индустриально-инновационного развития Карагандинской области. Прежде возглавлял областное управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Был управляющим директора АО «НК СПК «Сары-Арка».

Каримов 1986 года рождения. Имеет высшее образование по квалификации «бакалавр государственного и местного управления». До нынешнего назначения работал главным специалистом организационно-инспекторского отдела аппарата акима области. Прежде занимал различные должности на государственной службе: в отделе культуры и развития языков Караганды, аппаратах районных акимов Караганды.

Руководителем управления внутренней политики Западно-Казахстанской области на конкурсной основе назначен Бакытжан Нарымбетов.

Нарымбетов родился в городе Уральске, 30 лет. Образование — высшее. Окончил факультет философии и политологии Казахского национального университета имени аль-Фараби, Национальную школу государственной политики Академии государственного управления при президенте РК. Магистр политических наук. С 2007 работал на руководящих должностях в неправительственных организациях Астаны и Алматы. В 2013—2014 — главный инспектор, руководитель отдела информационно-аналитической работы аппарата акима Уральска. С ноября 2014 по апрель 2016 — руководитель Уральского городского отдела внутренней политики. После работал руководителем отдела стратегического развития аппарата акима области. До последнего назначения исполнял обязанности заместителя руководителя аппарата акима Западно-Казахстанской области.

Решением совета директоров АО «Шубарколь комир», входящего в Евразийскую группу (ERG), президентом акционерного общества назначен Кемаль Рашатович Усманов.