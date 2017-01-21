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15:55 (мск), источник: ИА Татар-информ

Председатель Государственной Думы РФ приедет в Татарстан

В Москве состоялась встреча Вячеслава Володина с Фаридом Мухаметшиным.

(Казань, 21 января, «Татар-информ»). Председатель Государственной Думы ФС РФ Вячеслав Володин посетит с рабочей поездкой Татарстан. Договоренность об этом была достигнута в Москве во время плановой встречи главы нижней палаты Парламента России с Председателем Государственного Совета РТ Фаридом Мухаметшиным.

Как сообщает пресс-служба Госсовета РТ, Фарид Мухаметшин проинформировал руководителя нижней палаты российского парламента о деятельности Госсовета, об укреплении взаимодействия парламентариев республики с депутатами Госдумы, избранными от Татарстана. Во время встречи также обсудили вопросы взаимодействия между руководителями профильных комитетов федерального и республиканского парламентов. Был уточнен порядок рассмотрения законодательных инициатив, исходящих как от Госсовета Татарстана, так и законодательных собраний других субъектов ПФО.

Председатель Госдумы РФ проявил интерес к законодательным решениям вопросов социально-экономического развития Татарстана. Его также заинтересовала роль и механизм участия Госсовета республики в процессах внедрения новых направлений в сферах экономики региона, развитии IT и нано-технологий, а также в обеспечении межнационального мира и межконфессионального согласия в республике. Во время встречи коснулись парламентарии и ряда других вопросов, представляющих интерес для Республики Татарстан и Российской Федерации в целом.

Фарид Мухаметшин поблагодарил Вячеслава Володина за возможность активного взаимодействия, а также передал слова благодарности за поздравление в адрес Государственного советника РТ Минтимера Шаймиева по случаю его 80-летия.

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