Председатель Государственной Думы РФ приедет в Татарстан
В Москве состоялась встреча Вячеслава Володина с Фаридом Мухаметшиным.
В Москве состоялась встреча Вячеслава Володина с Фаридом Мухаметшиным.
(Казань, 21 января, «Татар-информ»). Председатель Государственной Думы ФС РФ Вячеслав Володин посетит с рабочей поездкой Татарстан. Договоренность об этом была достигнута в Москве во время плановой встречи главы нижней палаты Парламента России с Председателем Государственного Совета РТ Фаридом Мухаметшиным.
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Фарид Мухаметшин поблагодарил Вячеслава Володина за возможность активного взаимодействия, а также передал слова благодарности за поздравление в адрес Государственного советника РТ Минтимера Шаймиева по случаю его 80-летия.