Эксперт: с Трампом у Беларуси и США будут хорошие отношения
Политолог считает, что до конца года страны даже смогут восстановить полноценные дипломатические отношения.
Политолог считает, что до конца года страны даже смогут восстановить полноценные дипломатические отношения.
МИНСК, 21 янв — Sputnik. Политический эксперт и американист Павел Потапейко считает, что со вступлением в должность президента Дональда Трампа политические отношения Беларуси и США смогут кардинально улучшиться.
Потапейко в субботу на встрече с журналистами в МПЦ Sputnik проанализировал речь 45-го президента США Дональда Трампа, с которой тот выступил на церемонии инаугурации.
«Думается, что с Беларусь у Трампа будут максимально хорошие отношения. Хорошие (отношения — Sputnik) настолько, насколько это только возможно в Америке», — сказал Потапейко.
По прогнозу политолога, до конца года Беларусь и США восстановят полноценные дипломатические отношения.
Беларусь и США в конце декабря 1991 года в результате обмена нотами договорились об установлении дипломатических отношений на уровне посольств. В 1992 году в Минске и Вашингтоне начали работать посольства двух стран.
На данный момент дипмиссии Беларуси и США работают не в полном формате: в каждой из стран присутствует только временный поверенный и небольшой штат дипломатических сотрудника.
Такой режим работы был введен после того, как в 2008 году США ввели санкции в отношении «Белнефтехима» и его предприятий.
Тогда посол США в Беларуси Карен Стюарт уехала из Минска, штат посольства был сокращен в 7 раз — с 35 до пяти человек, за эти годы в Беларуси работали три временных поверенных.
В настоящее время в посольстве США в Беларуси разрешено работать девяти дипломатам.
На фоне содействия Минска в урегулировании украинского конфликта отношения двух стран улучшились, США приостановили ряд санкций. Президент Беларуси Александр Лукашенко в сентябре отметил, что посол США в Беларуси может появиться после президентских выборов в Штатах.