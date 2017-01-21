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17:42 (мск), источник: РИА Новости

В Дании запретили браки между несовершеннолетними беженцами

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Парламент Дании принял закон, запрещающий регистрировать браки между лицами моложе 18 лет, в том числе беженцами, сообщает издание Independent.

Источник: Reuters

Закон также признает недействительными на территории Дании браки между несовершеннолетними, заключенные в других странах.

Вопрос оказался на повестке дня после доклада министерства интеграции, согласно которому в Дании зарегистрированы 27 несовершеннолетних беженцев, находящихся в браке.

Год назад власти страны заявили о намерении разделять при приеме семьи, в которых возраст одного из супругов не достигает 18 лет, но реализация инициативы была отложена. Решение было принято после сообщений СМИ о том, что в страну прибывают девочки 14 лет, зарегистрированные в браке с четырехлетними мальчиками.

Как отмечает газета, браки между несовершеннолетними зачастую заключаются в лагерях для беженцев в Ливане, Иордании и Турции. В ряде случаев эта мера призвана защитить девочек от бедности и сексуального рабства, но бывают случаи, когда девочек выдают замуж ради выкупа.

Законопроект подвергся критике некоторых правозащитных организаций. Представитель Национального совета по делам детей заявила изданию, что документ «слишком мало учитывает интересы детей».

Закон вступит в силу с 1 февраля.

Комментарии
1
vesta
Ждите беды, европейцы..
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