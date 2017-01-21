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17:49 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Киев приветствует намерение ОБСЕ усилить мониторинговую миссию — Муженко

Начальник Генерального штаба Украины Виктор Муженко в ходе встречи с главой СММ ОБСЕ Эртугрулом Апаканом обсудили проблемные вопросы оптимизации и повышения эффективности работы миссии ОБСЕ в наблюдении за ситуацией в Донбассе.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Украина приветствует и поддерживает намерение СММ ОБСЕ в Украине предоставить своим наблюдателям дополнительные технические возможности для организации круглосуточного наблюдения с начала 2017 года. Об этом заявил начальник Генерального штаба Украины Виктор Муженко.

Ранее украинский министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что обсудил с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Австрии Себастьяном Курцем необходимость усиления Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине как в кадровом, так и техническом плане.

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«Мы поддерживаем намерения СММ ОБСЕ о предоставлении своим наблюдателям дополнительного оборудования и развертывания передовых наблюдательных постов на оккупированных территориях Донбасса», — сказал Муженко в ходе встречи с главой СММ ОБСЕ Эртугрулом Апаканом.

Во время встречи стороны обсудили проблемные вопросы оптимизации и повышения эффективности работы миссии ОБСЕ в наблюдении за ситуацией в Донбассе.

«Надеюсь, что в 2017 году на украинской земле воцарится мир. Это нам нужно. Мы открыты и готовы сотрудничать с миссией ОБСЕ для достижения этой цели в любом формате», — подчеркнул Муженко.

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