Киев приветствует намерение ОБСЕ усилить мониторинговую миссию — Муженко

КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Украина приветствует и поддерживает намерение СММ ОБСЕ в Украине предоставить своим наблюдателям дополнительные технические возможности для организации круглосуточного наблюдения с начала 2017 года. Об этом заявил начальник Генерального штаба Украины Виктор Муженко.
Ранее украинский министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что обсудил с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Австрии Себастьяном Курцем необходимость усиления Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине как в кадровом, так и техническом плане.
«Мы поддерживаем намерения СММ ОБСЕ о предоставлении своим наблюдателям дополнительного оборудования и развертывания передовых наблюдательных постов на оккупированных территориях Донбасса», — сказал Муженко в ходе встречи с главой СММ ОБСЕ Эртугрулом Апаканом.
Во время встречи стороны обсудили проблемные вопросы оптимизации и повышения эффективности работы миссии ОБСЕ в наблюдении за ситуацией в Донбассе.
«Надеюсь, что в 2017 году на украинской земле воцарится мир. Это нам нужно. Мы открыты и готовы сотрудничать с миссией ОБСЕ для достижения этой цели в любом формате», — подчеркнул Муженко.