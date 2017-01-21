Киев приветствует намерение ОБСЕ усилить мониторинговую миссию — Муженко

КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Украина приветствует и поддерживает намерение СММ ОБСЕ в Украине предоставить своим наблюдателям дополнительные технические возможности для организации круглосуточного наблюдения с начала 2017 года. Об этом заявил начальник Генерального штаба Украины Виктор Муженко.

Ранее украинский министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что обсудил с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Австрии Себастьяном Курцем необходимость усиления Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине как в кадровом, так и техническом плане.