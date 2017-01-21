Ле Пен выступила с критикой миграционной политики Меркель

По ее словам, миграционная политика Меркель, которая позволила беженцем приехать в Германию, это «ежедневная катастрофа». Ле Пен также заявила, что решение Великобритании выйти из Евросоюза будет иметь эффект домино.

«Мы ждем возвращения национальных государств», — добавила лидер «Национального фронта». По ее словам, 2017 год будет годом пробуждения народов континентальной Европы.

В то же время, как отмечает «Би-би-си», в Кобленце собрались сотни протестующих против встречи лидеров крайне правых.

Ранее, 16 января, с критикой миграционной политики Меркель выступал президент США Дональд Трамп. Он заявил, что решение открыть въезд для беженцев был «катастрофической ошибкой». Впрочем, тогда же Трамп заметил, что считает немецкого канцлера «великим лидером».