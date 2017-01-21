Усатый — в шоке от новой информации по досрочным выборам
Досрочные парламентские выборы пройдут до конца этого года по абсолютно новой избирательной системе.
Досрочные парламентские выборы пройдут до конца этого года по абсолютно новой избирательной системе.
В будущем парламенте будут представлены исключительно независимые кандидаты. Об этом в разговоре со своими сторонниками в социальных сетях рассказал председатель «Нашей партии» («НП»), примар Бельц Ренато Усатый, сообщает NOI.md.
Усатый поведал своим сторонникам о новой информации по парламентским выборам, которую он получил от своих источников в дипломатических кругах.
«До этого мы слышали о том, что одна половина депутатов на следующих парламентских выборах будет избрана по партийным спискам, а другая половина — по одномандатным округам. Но я в шоке от того, что узнал о желании определённых лиц избирать весь состав парламента по одномандатным округам. Это обернётся тем, что все кандидаты будут регистрироваться в качестве “независимых”, а после избрания перейдут в определённую политическую силу, которая может даже набрать конституционное большинство», — заявил лидер «НП».
При этом, по словам Усатого, имеется и запасной вариант на тот случай, если эта инициатива встретит ожесточённое сопротивление в обществе.
«Могут
Уточним, что впервые Ренато Усатый сообщил о возможности перехода к смешанной избирательной системе в прошлом году. Тогда он заявил о том, что 51 депутат из 101 могут быть избраны по партийным спискам, а остальные 50 — по одномандатным округам. Ряд экспертов и политологов подтвердили возможность подобных изменений. Так, политический аналитик Виктор Чобану высказал мнение, что парламент может проголосовать за смешанную избирательную систему уже весной этого года, а досрочные парламентские выборы пройдут осенью.
Напомним, что ранее уже предпринималась попытка провести законопроект об изменении избирательной системы. В апреле 2013 года парламент проголосовал за инициативу Демократической партии, предусматривавшую введение смешанной избирательной системы. Однако уже в мае поправки в Кодекс о выборах были отменены по инициативе депутатов от ПКРМ и ЛДПМ.