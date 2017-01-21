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18:43 (мск), источник: Noi.md

Усатый — в шоке от новой информации по досрочным выборам

Досрочные парламентские выборы пройдут до конца этого года по абсолютно новой избирательной системе.

Источник: Noi.md

В будущем парламенте будут представлены исключительно независимые кандидаты. Об этом в разговоре со своими сторонниками в социальных сетях рассказал председатель «Нашей партии» («НП»), примар Бельц Ренато Усатый, сообщает NOI.md.

Усатый поведал своим сторонникам о новой информации по парламентским выборам, которую он получил от своих источников в дипломатических кругах.

«До этого мы слышали о том, что одна половина депутатов на следующих парламентских выборах будет избрана по партийным спискам, а другая половина — по одномандатным округам. Но я в шоке от того, что узнал о желании определённых лиц избирать весь состав парламента по одномандатным округам. Это обернётся тем, что все кандидаты будут регистрироваться в качестве “независимых”, а после избрания перейдут в определённую политическую силу, которая может даже набрать конституционное большинство», — заявил лидер «НП».

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При этом, по словам Усатого, имеется и запасной вариант на тот случай, если эта инициатива встретит ожесточённое сопротивление в обществе.

«Могут всё-таки вернуться к форме, когда половина депутатов избираются от партий и половина — на территориях Но там тоже ситуация идёт по грани. В любом случае, всех граждан ожидает самая настоящая молдавская “торба”. Потому что тогда речь будет идти уже не о рейдерском захвате банков или системы юстиции, а о захвате Республики Молдова в целом. И разделение общества лишь поможет организаторам данной схемы по организации выборов воплотить ей в жизнь», — заключил политик.

Уточним, что впервые Ренато Усатый сообщил о возможности перехода к смешанной избирательной системе в прошлом году. Тогда он заявил о том, что 51 депутат из 101 могут быть избраны по партийным спискам, а остальные 50 — по одномандатным округам. Ряд экспертов и политологов подтвердили возможность подобных изменений. Так, политический аналитик Виктор Чобану высказал мнение, что парламент может проголосовать за смешанную избирательную систему уже весной этого года, а досрочные парламентские выборы пройдут осенью.

Напомним, что ранее уже предпринималась попытка провести законопроект об изменении избирательной системы. В апреле 2013 года парламент проголосовал за инициативу Демократической партии, предусматривавшую введение смешанной избирательной системы. Однако уже в мае поправки в Кодекс о выборах были отменены по инициативе депутатов от ПКРМ и ЛДПМ.

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