Усатый — в шоке от новой информации по досрочным выборам

В будущем парламенте будут представлены исключительно независимые кандидаты. Об этом в разговоре со своими сторонниками в социальных сетях рассказал председатель «Нашей партии» («НП»), примар Бельц Ренато Усатый, сообщает NOI.md.

Усатый поведал своим сторонникам о новой информации по парламентским выборам, которую он получил от своих источников в дипломатических кругах.

«До этого мы слышали о том, что одна половина депутатов на следующих парламентских выборах будет избрана по партийным спискам, а другая половина — по одномандатным округам. Но я в шоке от того, что узнал о желании определённых лиц избирать весь состав парламента по одномандатным округам. Это обернётся тем, что все кандидаты будут регистрироваться в качестве “независимых”, а после избрания перейдут в определённую политическую силу, которая может даже набрать конституционное большинство», — заявил лидер «НП».