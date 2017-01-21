Участники сирийских переговоров съезжаются в Астану

АСТАНА, 21 янв — Sputnik. В Астану постепенно прибывают делегации сторон переговоров по урегулированию ситуации в Сирии, сообщил Sputnik Казахстан официальный представитель МИД РК Ануар Жайнаков.

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«К этому моменту в Астану прибыли делегации России, Турции и Ирана, сегодня ночью ожидается прибытие спецпосланник ООН Стаффана де Мистуры, и ночью прибудет делегация сирийской оппозиции», — сообщил Жайнаков по телефону.

Также, по его данным, в воскресенье ожидается прибытие делегации правительства Сирии.

Также Жайнаков подтвердил, что в переговорах примет участие делегация от США.

Состав делегаций не разглашается, официально об этом обещают сообщить в понедельник в первую половину дня.

Встреча в Астане с участием единой делегации сирийской вооруженной оппозиции и представителей властей запланирована на 23 января.