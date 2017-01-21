Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Тихом океане построят первый в мире «плавучий город»
Первый президент Украины заявил о возможной ликвидации России
Украина начала подготовку к выходу на границу Донбасса и России
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Елена Летучая пострадала на отдыхе
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Особняк в центре Москвы продают по цене «однушки»
«Большая сделка»: СМИ узнали, чем кончится война на Донбассе
Маккейн сказал, когда армия Украины разгромит РФ
Крещение по-балийски: Светлана Ходченкова искупалась в водопаде
Дочь Валерия Меладзе вышла замуж в Англии
Минздрав хочет ввести налог на соль и ограничить рекламу колбасы
Ученые: любая еда вредна
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
18Инаугурации прошлого
9Крещенские купания
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
18:34 (мск), источник: Sputniknews.kz

Участники сирийских переговоров съезжаются в Астану

Первыми на встречу по Сирии в Астане прибыли делегации России, Турции и Ирана, самыми последними прибудут представители от сирийского правительства.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 21 янв — Sputnik. В Астану постепенно прибывают делегации сторон переговоров по урегулированию ситуации в Сирии, сообщил Sputnik Казахстан официальный представитель МИД РК Ануар Жайнаков.

Читайте также
Астанинский процесс: Сергей Лавров назвал условия для успеха переговоров по Сирии

«К этому моменту в Астану прибыли делегации России, Турции и Ирана, сегодня ночью ожидается прибытие спецпосланник ООН Стаффана де Мистуры, и ночью прибудет делегация сирийской оппозиции», — сообщил Жайнаков по телефону.

Также, по его данным, в воскресенье ожидается прибытие делегации правительства Сирии.

Также Жайнаков подтвердил, что в переговорах примет участие делегация от США.

Состав делегаций не разглашается, официально об этом обещают сообщить в понедельник в первую половину дня.

Встреча в Астане с участием единой делегации сирийской вооруженной оппозиции и представителей властей запланирована на 23 января.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Семья сирийских беженцев из Темиртау: помогите нам обрести мир!
Жуков считает нормальным выступать под нейтральным флагом
«Зловещая» инаугурационная речь Трампа встревожила западные СМИ
Минфин отказался пополнять резервы в 2017 году
Топилин: реальные пенсии в ближайшие три года будут снижаться
Ле Пен назвала «катастрофой» миграционную политику Меркель
Мутко: трансфер «Зенита» может сказаться на нашем имидже
Ульяновский суд признал хамон угрожающим российской конституции
Спорт
Поедаемый заживо: почему победа Шипулина была предопределена Неудачи и критики взяли Шипулина в кольцо в начале сезона, но он его разорвал в родной ауре и к чемпионату мира подойдёт на победной волне
Авто
Видео дня: очень странная авария на железнодорожном переезде Водитель легковушки совершил непонятный маневр при пересечении переезда, в результате чего автомобиль застрял на рельсах
Hi-Tech
Фото: каким был первый мобильный телефон Nokia Nokia — одна из самых обсуждаемых тем на всех ресурсах, рассказывающих о технологиях или смартфонах. Возращение «неубиваемого» аппарата в лице Nokia 6 обсудили уже все. Мы же предлагаем вам вспомнить, каким был самый первый аппарат компании
Кино
Звезда «Не родись красивой» возвращается на ТВ в роковом образе Актриса Нелли Уварова снялась в новом сериале канала ТНТ про американского шпиона и «Газпром»
Недвижимость
10 необычных мест хранения на кухне
На рынок жилья Москвы вернулись черные маклеры
Сбербанк начал выдавать ипотеку на апартаменты
Что делать, если ваша квартира пустует?
Леди
5 поговорок, смысл которых мы всегда понимали неправильно Пообщались с преподавателем русского языка и культуры речи и выяснили, какой смысл на самом деле вкладывали в современные крылатые выражения наши предки.
Дети
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус Шоумен, наконец-то, решился показать снимок Анастасии, сделанный не со спины.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь