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19:21 (мск), источник: РБК

Меркель выступила за поиск компромиссов между Европой и США при Трампе

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что намерена искать компромиссы с администрацией нового президента США Дональда Трампа. В первую очередь речь идет о военных расходах и торговом сотрудничестве.

Источник: Reuters

По словам Меркель, Трамп достаточно ясно выразил свою позицию в инаугурационной речи, передает Reuters.

«Я твердо уверена, что если мы будем сотрудничать на основе правил, общих ценностей и взаимодействия в вопросах международной экономики, международной торговли, а также вносить вклад в военные альянсы, то это пойдет нам на пользу», — сказала германский канцлер. ​

Канцлер добавила, что трансатлантические отношения будут играть в ближайшие годы не менее важную роль, что это было в прошлые годы. «И я буду работать над этим. Даже если есть разные мнения, мы скорее найдем компромиссы и решения, если будем обмениваться идеями с уважением», — сказала Меркель.

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