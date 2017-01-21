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19:38 (мск), источник: Интерфакс

Сотни тысяч женщин по всему миру вышли на акцию против Трампа

Москва. 21 января. INTERFAX.RU — Сотни тысяч женщин по всему миру вышли на акции протеста на следующий день после инаугурации нового президента США Дональда Трампа, сообщает NBC.

Источник: Reuters

По данным СМИ, на основной марш в Вашингтоне, как ожидается, выйдут около 200 тысяч человек, причем в столицу США специально съезжаются участники из других штатов. Также акции проходят в различных городах Азии, Европы и Африки. Как отмечает Daily Mail, по оценкам организаторов, в митингах примут участие около 2,2 млн человек по всему миру.

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Так называемый Марш на Вашингтон специально запланировали на 21 января — следующий день после инаугурации 45-го президента США. Организаторы подчеркивают, что это «акции за права женщин». Между тем, некоторые участницы называют их антитрамповскими, а некоторые уточняют, что это акция в стиле «Трамп, я слежу за тобой». Они убеждены, что новой администрации следует отдельно напомнить, что «права женщин — это права человека».

Вышедшие на улицы заявляют, что раньше не интересовались политикой, но недавние выборы заставили их заявить о своей гражданской позиции. Некоторые женщины несут плакаты с обращенными к Трампу лозунгами «Америка не встанет на колени перед тираном», другие сосредоточились на важных для них вопросах иммиграции и права на аборты.

«Риторика прошедших выборов оскорбила и демонизировала многих из нас, угрожала многим из нас. Во имя демократии и борцов за гражданские права, во имя достоинства и справедливости мы, во всем своем разнообразии, хотим показать, что нас много, нас нельзя игнорировать», — приводит NBC выдержку из программы акции.

По словам активисток, предвыборная кампания была наполнена расовыми и религиозными стереотипами и сексизмом.

Многие американские звезды кино и музыки обещали принять участие в акциях.

Участники аналогичной акции в Сиднее заявили, что вышли на улицы, чтобы показать американкам, «что жительницы Австралии солидарны с ними». В Бангкоке митинг прошел под лозунгом «Мосты, а не стены».

Комментарии
3
Роман. Загривач.
У нас в Обнинске выйдут около 200 тысяч человек
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Виктор Гущин
А что, для того чтобы участвовать в акциях за права женщин, лесбиянские шапочки обязательно надевать? Или можно фаллосом прикинуться?
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Sergey
)) Куси его! Трави его!
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