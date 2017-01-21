Сотни тысяч женщин по всему миру вышли на акцию против Трампа

По данным СМИ, на основной марш в Вашингтоне, как ожидается, выйдут около 200 тысяч человек, причем в столицу США специально съезжаются участники из других штатов. Также акции проходят в различных городах Азии, Европы и Африки. Как отмечает Daily Mail, по оценкам организаторов, в митингах примут участие около 2,2 млн человек по всему миру.

Так называемый Марш на Вашингтон специально запланировали на 21 января — следующий день после инаугурации 45-го президента США. Организаторы подчеркивают, что это «акции за права женщин». Между тем, некоторые участницы называют их антитрамповскими, а некоторые уточняют, что это акция в стиле «Трамп, я слежу за тобой». Они убеждены, что новой администрации следует отдельно напомнить, что «права женщин — это права человека».

Вышедшие на улицы заявляют, что раньше не интересовались политикой, но недавние выборы заставили их заявить о своей гражданской позиции. Некоторые женщины несут плакаты с обращенными к Трампу лозунгами «Америка не встанет на колени перед тираном», другие сосредоточились на важных для них вопросах иммиграции и права на аборты.