Лещенко: Администрации Порошенко нужно найти тему, которая заинтересует Трампа

Администрации президента Украины Петра Порошенко и лично главе государства следует найти тему, которая заинтересует президента США Дональда Трампа для дальнейшего диалога между руководителями двух государств. Такое мнение в эфире «112 Украина» высказал нардеп Сергей Лещенко.

«Я думаю, сейчас очень серьезный вызов для Администрации Порошенко, нужно найти тему, которая заинтересует Трампа. В свое время, когда Янукович стал президентом, то Манафорт, которого мы много критикуем, но он нашел тему, которой мог заинтересовать Янукович Обаму — это ядерное оружие, было тогда подписано соглашение, что Украина закрывает реактор в Харькове, с этим приехал Янукович на саммит в Сеул и тогда у них была двусторонняя встреча. Сейчас Порошенко нужно искать, с чем он может прийти на переговоры с Трампом, с чем он может показать, что Украина является надежным партнером, с которым можно иметь дело», — сказал депутат.

Такой темой, по мнению Лещенко, может стать создание инвестиционного климата для иностранных, в том числе американских инвесторов. «Но для того, чтобы он заработал, нужно, чтобы в Украине работали честно суды, боролись с коррупцией и этих инвесторов не вытесняли украинские «дерибанщики», — добавил он.

Ранее посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что визит главы Украинского государства в США запланирован на вторую половину февраля. «Визит в Соединенные Штаты президента Украины планируется в феврале. Украина будет председательствовать в Совете Безопасности ООН, и очевидно, в этот период может состояться участие президента, так как этот формат как раз предусматривает такое участие», — сообщил дипломат.