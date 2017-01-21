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23:18 (мск), источник: Nur.kz

США отказались посылать делегацию на переговоры по Сирии в Астане

Посол США в Казахстане представит Вашингтон на переговорах.

Источник: Nur.kz

Посол США в Казахстане Джордж Крол будет представлять Вашингтон на переговорах по Сирии в Астане, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление госдепартамента США.

Соединенные Штаты не будут направлять на переговоры в Астану отдельную делегацию из Вашингтона, отмечается в заявлении.

«Принимая во внимание инаугурацию нашего президента и срочную необходимость провести передачу власти, делегация из Вашингтона не будет присутствовать на конференции в Астане», — цитирует агентство заявление ведомства.

Переговоры с участием единой делегации вооруженной оппозиции Сирии и представителей правительства пройдут в столице Казахстана 23 января. На переговоры приглашен спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

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