Трамп выбрал для своего первого официального визита штаб-квартиру ЦРУ

Президент США Дональд Трамп в субботу, 21 января, совершил свой первый визит в качестве главы государства в правительственное учреждение. Им стала штаб-квартира Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

В ходе визита Трамп заверил, что с большим уважением относится к ведомству, и отверг мнение, что у него была «вражда» с разведывательным сообществом на фоне расследования о возможной причастности российского правительства в президентской кампании, отмечает Bloomberg.

«Никто не относится к разведке и ЦРУ лучше, чем Дональд Трамп», — сказал Трамп встречавшим его сотрудникам ведомства.