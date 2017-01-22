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02:59 (мск), источник: РБК

Трамп выбрал для своего первого официального визита штаб-квартиру ЦРУ

Свой первый визит в качестве главы государства Дональд Трамп совершил в штаб-квартиру ЦРУ. Президент США заверил, что уважает ЦРУ, отвергнув мнение, что у него была «вражда» с разведывательным сообществом.

Источник: AP 2016

Президент США Дональд Трамп в субботу, 21 января, совершил свой первый визит в качестве главы государства в правительственное учреждение. Им стала штаб-квартира Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

В ходе визита Трамп заверил, что с большим уважением относится к ведомству, и отверг мнение, что у него была «вражда» с разведывательным сообществом на фоне расследования о возможной причастности российского правительства в президентской кампании, отмечает Bloomberg.

«Никто не относится к разведке и ЦРУ лучше, чем Дональд Трамп», — сказал Трамп встречавшим его сотрудникам ведомства.

Возможно, когда-то вы не получили той поддержки, что хотели. Вы получите столько поддержки, что, возможно, будете говорить: «Пожалуйста, не надо так много поддержки, господин президент, пожалуйста, не надо нам так много поддержки».
Дональд ТрампПрезидент США

По информации агентства, в ходе визита в ЦРУ Трампа сопровождали его советник по национальной безопасности Майкл Флинн, и кандидат на пост главы ЦРУ Майк Помпео.

Сотрудники ЦРУ тепло встретили Трампа, отмечает Bloomberg.

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В зале многие начали аплодировать, когда президент предположил, что большая часть аудитории проголосовала за него.

Военные дали нам много процентов голосов. Наверное, почти все в этом зале проголосовали за меня.
Дональд Трамп

Президент также подчеркнул, что возможности ЦРУ должны быть использованы для борьбы с терроризмом.

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Радикальный исламский терроризм, и я вчера сказал это, должен быть уничтожен, стерт с лица Земли. Это зло.
Дональд Трамп

Разведка США ранее выступила с обвинениями в адрес России, заявив, что руководство страны стояло за кибератаками во время президентской кампании в США.

Трамп, будучи уже избранным президентом, но еще не вступившим в должность, ставил под сомнение эти выводы разведки и пообещал расследовать данные о кибератаках за 90 дней.

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