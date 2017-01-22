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00:59 (мск), источник: РИА Новости

Экс-президент Гамбии покинул страну

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Экс-президент Гамбии Яйя Джамме покинул территорию страны, передает в воскресенье агентство Франс Пресс.

Источник: AP 2016
По данным корреспондента агентства, бывший лидер Гамбии взошел на борт самолета, на котором не было никаких опознавательных знаков, после чего воздушное судно вылетело в неизвестном направлении.

Как уточняет агентство Рейтер, Джамме вылетел из аэропорта столицы страны — города Банжул.

В среду парламент Гамбии продлил полномочия бывшему президенту Яйя Джамме, который 19 января должен был передать власть избранному главе государства Адаме Барроу. В четверг Барроу вступил в должность в посольстве Гамбии в столице Сенегала Дакаре.

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В ночь на пятницу военные Сенегала заявили о вводе войск в Гамбию. Затем Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) объявило о приостановке операции до полудня пятницы, чтобы дать Джамме шанс на мирную передачу власти Барроу.

При этом президент ЭКОВАС Марсель де Соуз предупредил, что войска силой сместят Джамме, если он не откажется от своего поста.

Накануне Джамме заявил, что добровольно принял решение отказаться от своего поста после 22 лет правления и передать полномочия новому президенту.

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