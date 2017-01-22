Белый дом «призовет к ответу» СМИ, чьи репортажи считает неправильными

Спайсер назвал «особенно возмутительным» и «безответственным» ошибочное сообщение репортера пула Белого дома, согласно которому, из Овального кабинета убрали бюст борца за права афроамериканцев Мартина Лютера Кинга.

По его заявлению, «некоторые СМИ занимались сознательно неверными репортажами», освещая инаугурацию Дональда Трампа накануне в Вашингтоне.

«Мы призовем прессу к ответу», — сказал Спайсер, впервые появившись в зале для брифингов Белого дома.

Фотографии церемонии инаугурации были специально кадрированы в одном конкретном твите, чтобы специально принизить огромную поддержку людей, собравшихся на Национальной аллее.

По его словам, эффект небольшого присутствия создался из-за белого пластика, которым был покрыт газон Национальной аллеи, что «подсветило» пустые места.

Это самая большая аудитория, которая когда-либо смотрела инаугурацию, как лично, так и по всему миру, вот и все.

По его словам, были полностью заполнены людьми три района, на которых могло поместиться 250 тысяч, 220 тысяч и 250 тысяч людей соответственно. Таким образом, Спайсер оценил число участников инаугурации примерно в 720 тысяч человек, что примерно соответствует оценкам СМИ.

Сотни тысяч женщин по всему миру вышли на акцию против Трампа

Ранее СМИ в США сравнивали инаугурацию Трампа с первой инаугурацией Барака Обамы, на которой присутствовало, согласно оценкам, до 1,9 миллиона человек. Из-за высокой политизированности вопроса закон запрещает Национальной службе парков заниматься оценкой численности людей.

В субботу в Вашингтоне прошли массовые протесты против Трампа, которые насчитывали, по разным оценкам, до 500 тысяч человек.