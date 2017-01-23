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14:11 (мск), источник: ДЕЙТА

Жириновский предложил отправлять пенсионеров в Магадан

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский выступил 20 января с инициативой помочь желающим переехать в другие регионы России. Об этом сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на «Парламентскую газету».

Источник: РИА "Новости"

«Сообщается, что во многих городах пустуют квартиры — Магадан, Мурманск, моногорода. Кто мешает предложить помочь желающим с переездом? Допустим, пенсионер живет в плохих условиях, какая ему разница, где он находится — главное отдельная квартира, магазины. Все это там есть. Пенсионер не работает и не очень привязан к местности», — приводит слова Жириновского пресс-служба партии.

По мнению лидера ЛДПР, в моногорода могут поехать творческие люди, «которые умеют работать удалённо, которым нужно уединение для того, чтобы создавать свои шедевры».

«Навязывать ничего не надо, необходимо просто выступить с такой инициативой и посмотреть на реакцию людей» — заключил Владимир Жириновский.

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