Жириновский предложил отправлять пенсионеров в Магадан

«Сообщается, что во многих городах пустуют квартиры — Магадан, Мурманск, моногорода. Кто мешает предложить помочь желающим с переездом? Допустим, пенсионер живет в плохих условиях, какая ему разница, где он находится — главное отдельная квартира, магазины. Все это там есть. Пенсионер не работает и не очень привязан к местности», — приводит слова Жириновского пресс-служба партии.

По мнению лидера ЛДПР, в моногорода могут поехать творческие люди, «которые умеют работать удалённо, которым нужно уединение для того, чтобы создавать свои шедевры».

«Навязывать ничего не надо, необходимо просто выступить с такой инициативой и посмотреть на реакцию людей» — заключил Владимир Жириновский.