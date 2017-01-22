Bild: Марин Ле Пен считает, что Евросоюз умер

БЕРЛИН, 22 января. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков/. Лидер французского «Национального фронта» Марин Ле Пен считает, что Евросоюз потерял свою жизнеспособность, а Франция должна покинуть содружество, если не получит от Брюсселя ряд преференций. Об этом кандидат в президенты рассказала в интервью германской газете Bild am Sonntag.

Евросоюз мертв, но еще не знает об этом, он провалился по всем направлениям: по экономическому (рост очень медленный), по социальному (бедность растет, а безработица находится на слишком высоком уровне), по безопасности (ЕС не в состоянии защитить свои границы, не может нас защитить от исламистского терроризма).

Она заявила, что в случае победы на выборах весной намерена добиваться для Франции преференций от Брюсселя под угрозой выхода из содружества.

По ее словам, «если эксперимент так плачевно проваливается, то с ним покончено».

Я требую от Европейского союза вернуть независимость по четырем пунктам: границы, валюта, экономика и право, — пояснила лидер “Национального фронта”. — Либо ЕС на это согласится, и мы придем к Европе (объединенных) народов, либо он откажется, и тогда я скажу французам, что мы должны покинуть Евросоюз, и предложу проголосовать.

Ле Пен также предположила, что избрание президентом США Дональда Трампа означает «конец старого мира, который управлялся рынком, мира, в котором народы должны были быть принесены в жертву неолиберализму и исчезнуть».

«Теперь начинается великое возвращение к нации и народу», — убеждена лидер правой французской партии. По ее прогнозам, Трамп на посту главы государства будет отстаивать интересы своего народа, а не ближнего круга и финансовых концернов.