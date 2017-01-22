Представители сирийской оппозиции и спецпосланник ООН прибыли в Астану

О том, что представители сирийской оппозиции и спецпосланник ООН прилетят в столицу в ночь с 21 на 22 января ранее сообщал руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков.

Спецпосланник ООН Стаффан де Мистура прибыли 22 января в Астану для участия в переговорах по урегулированию ситуации в Сирии, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Казахстана в своем официальном Twitter.

США отказались посылать делегацию на переговоры по Сирии в Астане

Ведомство опубликовало фотографии со встречи с де Мистура в аэропорту столицы. Как сообщает Вести.Ru, в Астану прибыла делегация сирийской оппозиции, которая примет участие в предстоящих 23 января переговорах.

О прибытии оппозиционеров изданию сообщил источник, близкий к организации переговоров.

Переговоры в Астане по урегулированию ситуации в Сирии начнутся 23 января, на которых примут участие представители конфликтующих сторон, а также делегации из России, Турции и Ирана.

Отметим, что делегации Ирана, Турции и России уже прибыли в столицу 21 января. Как сообщалось, перед официальным началом переговоров делегация проведет консультации с представителями России и Турции. Для освещения переговоров по Сирии в Астану прибудут свыше 300 иностранных журналистов.