Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Тихом океане построят первый в мире «плавучий город»
Минздрав хочет ввести налог на соль и ограничить рекламу колбасы
В Киеве ответили певице РФ о ее возможности посетить похороны
Беременная Анастасия Стоцкая кардинально сменила имидж
Елена Летучая пострадала на отдыхе
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Особняк в центре Москвы продают по цене «однушки»
«Большая сделка»: СМИ узнали, чем кончится война на Донбассе
Маккейн сказал, когда армия Украины разгромит РФ
Крещение по-балийски: Светлана Ходченкова искупалась в водопаде
Дочь Валерия Меладзе вышла замуж в Англии
Любители кофе живут дольше остальных
Случайный секс вызывает чувство вины только у женщин
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
10«Бегущий огонь»
14События недели в фотографиях
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
8«Женский марш» против Трампа
07:49 (мск), источник: Tengrinews

Представители сирийской оппозиции и спецпосланник ООН прибыли в Астану

В Сети опубликованы фотографии со встречи со спецпосланником ООН Стаффаном де Мистура в аэропорту столицы.

Источник: Tengrinews

Спецпосланник ООН Стаффан де Мистура прибыли 22 января в Астану для участия в переговорах по урегулированию ситуации в Сирии, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Казахстана в своем официальном Twitter.

О том, что представители сирийской оппозиции и спецпосланник ООН прилетят в столицу в ночь с 21 на 22 января ранее сообщал руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков.

Читайте также
США отказались посылать делегацию на переговоры по Сирии в Астане

Ведомство опубликовало фотографии со встречи с де Мистура в аэропорту столицы. Как сообщает Вести.Ru, в Астану прибыла делегация сирийской оппозиции, которая примет участие в предстоящих 23 января переговорах.

О прибытии оппозиционеров изданию сообщил источник, близкий к организации переговоров.

Переговоры в Астане по урегулированию ситуации в Сирии начнутся 23 января, на которых примут участие представители конфликтующих сторон, а также делегации из России, Турции и Ирана.

Отметим, что делегации Ирана, Турции и России уже прибыли в столицу 21 января. Как сообщалось, перед официальным началом переговоров делегация проведет консультации с представителями России и Турции. Для освещения переговоров по Сирии в Астану прибудут свыше 300 иностранных журналистов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Информацию о круглосуточном отлове собак в Алматы прокомментировали в Управлении ветеринарии
Белый дом «призовет к ответу» прессу за неправильные репортажи
Дела по биатлонистам РФ закрыты из-за отсутствия доказательств
Сирийская оппозиция прибыла в Астану для переговоров
Bild: Марин Ле Пен считает, что Евросоюз умер
Семьи пассажиров рейса MH370 просят продолжить поиски самолета
Топилин: реальные пенсии в ближайшие три года будут снижаться
Суд признал хамон угрожающим российской конституции
Спорт
Шипулин? Не, не слышали. Как Россия бронзу эстафеты завоёвывала Мужская сборная России в третий раз выиграла медали Кубка мира в эстафете. На последнем круге Бабиков красиво убежал от украинца Пидручного
Авто
Видео дня: очень странная авария на железнодорожном переезде Водитель легковушки совершил непонятный маневр при пересечении переезда, в результате чего автомобиль застрял на рельсах
Hi-Tech
Фото: каким был первый мобильный телефон Nokia Nokia — одна из самых обсуждаемых тем на всех ресурсах, рассказывающих о технологиях или смартфонах. Возращение «неубиваемого» аппарата в лице Nokia 6 обсудили уже все. Мы же предлагаем вам вспомнить, каким был самый первый аппарат компании
Кино
Звезда «Не родись красивой» возвращается на ТВ в роковом образе Актриса Нелли Уварова снялась в новом сериале канала ТНТ про американского шпиона и «Газпром»
Недвижимость
Площади квартир в России будут уменьшаться
В Тихом океане построят первый в мире плавучий город
Цена на жилье вокруг ЗСД в Петербурге будет расти
Что делать, если ваша квартира пустует?
Леди
5 поговорок, смысл которых мы всегда понимали неправильно Пообщались с преподавателем русского языка и культуры речи и выяснили, какой смысл на самом деле вкладывали в современные крылатые выражения наши предки.
Дети
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус Шоумен, наконец-то, решился показать снимок Анастасии, сделанный не со спины.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь