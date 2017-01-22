Экс-директор ЦРУ раскритиковал Трампа за визит в штаб-квартиру спецслужбы

Трамп в субботу посетил главное здание ЦРУ в Лэнгли, в том числе расположенный в здании мемориал сотрудникам спецслужбы, погибшим при исполнении служебных обязанностей.

После этого Трамп выступил перед примерно 400 нынешними сотрудниками ЦРУ, пообещал им всемерную поддержку и обрушился на «нечестные СМИ», которые, по словам Трампа, пытаются поссорить его с разведкой.