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07:15 (мск), источник: РИА Новости

Экс-директор ЦРУ раскритиковал Трампа за визит в штаб-квартиру спецслужбы

ВАШИНГТОН, 22 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Джон Бреннан, который до 20 января включительно занимал пост директора Центрального разведывательного управления США, резко раскритиковал президента США Дональда Трампа за визит в штаб-квартиру спецслужбы.

Источник: Reuters

Трамп в субботу посетил главное здание ЦРУ в Лэнгли, в том числе расположенный в здании мемориал сотрудникам спецслужбы, погибшим при исполнении служебных обязанностей.

После этого Трамп выступил перед примерно 400 нынешними сотрудниками ЦРУ, пообещал им всемерную поддержку и обрушился на «нечестные СМИ», которые, по словам Трампа, пытаются поссорить его с разведкой.

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«Бывший директор ЦРУ Бреннан глубоко опечален и разгневан тем, что Дональд Трамп продемонстрировал отвратительное самовозвеличивание перед стеной-мемориалом, посвященным героям Управления. Бреннан говорит, что Трампу должно быть стыдно», — заявил представитель Бреннана Ник Шапиро, которого цитирует издание Politico.

Подобные резкие выражения в адрес действующего президента крайне нетипичны для высокопоставленного разведчика, только что ушедшего со службы.

Трамп конфликтовал с ЦРУ до и после своего избрания и, в частности, критиковал спецслужбы за утечки в прессу с секретных брифингов для избранного главы государства.

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