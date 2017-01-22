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08:36 (мск), источник: РБК

Глава МИД Германии назвал избрание Трампа концом миропорядка ХХ века

Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер написал статью о том, что ждет мир после избрания Дональда Трампа. Министр считает, что миропорядку ХХ века пришел конец, и впереди сложные времена.

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Избрание Дональда Трампа положило конец миропорядку ХХ века. Такое заявление сделал министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в своей статье, опубликованной в газете Bild am Sonntag.

«С избранием Дональда Трампа старый мир ХХ столетия окончательно завершен», — пишет Штайнмайер.

Какой миропорядок нас ждет в ХХI веке, как будет выглядеть мир завтрашнего дня, эти вопросы остаются открытыми.
Франк-Вальтер ШтайнмайерГлава МИД Германии

Штайнмайер предупреждает, что в период смены власти возникают сомнения, неуверенность, множество вопросов относительно курса нового руководства, и сегодня «многое поставлено на карту».

На пост заступил не только Трамп, но и его команда, отмечает немецкий министр.

«Мы будем искать диалога и донесем наше отношение, наши ценности и интересы до новой администрации. Мы хотим очень четко донести наши идеи и наши ожидания по укреплению партнерства между Европой и США», — написал он.

Я знаю, мы должны готовиться к сложным временам, к некоторую непредвиденности и неуверенности. Но я ставлю на то, что мы найдем в Вашингтоне внимательных слушателей, которые понимают, что даже большие страны тоже нуждаются в партнерах, и готовы идти вместе с хорошими друзьями и надежными союзниками.
Франк-Вальтер ШтайнмайерГлава МИД Германии
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