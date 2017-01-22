Глава МИД Германии назвал избрание Трампа концом миропорядка ХХ века

Избрание Дональда Трампа положило конец миропорядку ХХ века. Такое заявление сделал министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в своей статье, опубликованной в газете Bild am Sonntag.

Какой миропорядок нас ждет в ХХI веке, как будет выглядеть мир завтрашнего дня, эти вопросы остаются открытыми.

Штайнмайер предупреждает, что в период смены власти возникают сомнения, неуверенность, множество вопросов относительно курса нового руководства, и сегодня «многое поставлено на карту».

На пост заступил не только Трамп, но и его команда, отмечает немецкий министр.

«Мы будем искать диалога и донесем наше отношение, наши ценности и интересы до новой администрации. Мы хотим очень четко донести наши идеи и наши ожидания по укреплению партнерства между Европой и США», — написал он.