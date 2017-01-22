Глава МИД Германии назвал избрание Трампа концом миропорядка ХХ века
Глава МИД Германии
Глава МИД Германии
Избрание Дональда Трампа положило конец миропорядку ХХ века. Такое заявление сделал министр иностранных дел Германии
«С избранием Дональда Трампа старый мир ХХ столетия окончательно завершен», — пишет Штайнмайер.
Какой миропорядок нас ждет в ХХI веке, как будет выглядеть мир завтрашнего дня, эти вопросы остаются открытыми.
Штайнмайер предупреждает, что в период смены власти возникают сомнения, неуверенность, множество вопросов относительно курса нового руководства, и сегодня «многое поставлено на карту».
На пост заступил не только Трамп, но и его команда, отмечает немецкий министр.
«Мы будем искать диалога и донесем наше отношение, наши ценности и интересы до новой администрации. Мы хотим очень четко донести наши идеи и наши ожидания по укреплению партнерства между Европой и США», — написал он.
Я знаю, мы должны готовиться к сложным временам, к некоторую непредвиденности и неуверенности. Но я ставлю на то, что мы найдем в Вашингтоне внимательных слушателей, которые понимают, что даже большие страны тоже нуждаются в партнерах, и готовы идти вместе с хорошими друзьями и надежными союзниками.