В ТОР и Свободном порту Владивосток в 2017 году появятся 50 новых предприятий

«Мы в 2017 году сдадим около 50 предприятий новых, всего их будет уже в рамках новых инструментов 76. Будет создано ещё более двух тысяч рабочих мест. Количество инвестиционных проектов, мы считаем, будет порядка 900 к концу года», — приводит его слова пресс-служба Минвостокразвития.

По словам вице-премьера, идёт подготовка к третьему Восточному экономическому форуму. «Очень надеемся, что там продолжится и политический диалог. Надеемся на Ваше участие, Владимир Владимирович», — сказал Юрий Трутнев.

Продолжается работа по реализации программы по выделению «дальневосточного гектара». Как отметил вице-премьер, «на сегодняшний день более 30 тысяч заявлений, через 10 дней, с 1 февраля, он стартует на всей территории Российской Федерации, интерес очень большой, делаем всё возможное, чтобы этот интерес обеспечить».

Особый акцент, по мнению вице-премьера, необходимо сделать на создании инструментов поддержки тех людей, которые эту землю получили. «47 процентов людей, которые получили землю, сегодня говорят о том, что недостаточно организован доступ к финансовым ресурсам — нужен просто кредит», — уточнил он.