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09:39 (мск), источник: Вести Приморье

В ТОР и Свободном порту Владивосток в 2017 году появятся 50 новых предприятий

О планах по развитию макрорегиона доложил на рабочей встрече главе государства вице-премьер — полпред Президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Источник: Вести Приморье

«Мы в 2017 году сдадим около 50 предприятий новых, всего их будет уже в рамках новых инструментов 76. Будет создано ещё более двух тысяч рабочих мест. Количество инвестиционных проектов, мы считаем, будет порядка 900 к концу года», — приводит его слова пресс-служба Минвостокразвития.

По словам вице-премьера, идёт подготовка к третьему Восточному экономическому форуму. «Очень надеемся, что там продолжится и политический диалог. Надеемся на Ваше участие, Владимир Владимирович», — сказал Юрий Трутнев.

Продолжается работа по реализации программы по выделению «дальневосточного гектара». Как отметил вице-премьер, «на сегодняшний день более 30 тысяч заявлений, через 10 дней, с 1 февраля, он стартует на всей территории Российской Федерации, интерес очень большой, делаем всё возможное, чтобы этот интерес обеспечить».

Особый акцент, по мнению вице-премьера, необходимо сделать на создании инструментов поддержки тех людей, которые эту землю получили. «47 процентов людей, которые получили землю, сегодня говорят о том, что недостаточно организован доступ к финансовым ресурсам — нужен просто кредит», — уточнил он.

Ещё одной темой обсуждения стало улучшение демографической ситуации в макрорегионе. «Демография лучше за последние 25 лет. Отток населения снижается, но он есть», — заявил вице-премьер. — Я думаю, что мы полностью решим эту проблему в 2018-м, в 2017 году будем близки к этому.

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