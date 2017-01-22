В ТОР и Свободном порту Владивосток в 2017 году появятся 50 новых предприятий
О планах по развитию макрорегиона доложил на рабочей встрече главе государства
О планах по развитию макрорегиона доложил на рабочей встрече главе государства
«Мы в 2017 году сдадим около 50 предприятий новых, всего их будет уже в рамках новых инструментов 76. Будет создано ещё более двух тысяч рабочих мест. Количество инвестиционных проектов, мы считаем, будет порядка 900 к концу года», — приводит его слова
По словам
Продолжается работа по реализации программы по выделению «дальневосточного гектара». Как отметил
Особый акцент, по мнению
Ещё одной темой обсуждения стало улучшение демографической ситуации в макрорегионе. «Демография лучше за последние 25 лет. Отток населения снижается, но он есть», — заявил