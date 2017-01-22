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07:57 (мск), источник: РИА Новости

Представители сирийской оппозиции прибыли в Астану для переговоров

АСТАНА, 22 янв — РИА Новости. Представители сирийской оппозиции прибыли в Астану для переговоров, сообщил в воскресенье утром РИА Новости руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков.

Источник: РИА Новости

Международная встреча по сирийскому урегулированию в Астане начнется 23 января.

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В столицу Казахстана уже прибыли делегации РФ, Турции и Ирана, а также спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

«Я вам подтверждаю: делегация оппозиции уже в Астане», — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что делегация правительства Сирии прибудет в Астану позже.

Комментарии
2
А Б
Информация весьма неполная, т.к. не указано, кем представлена оппозиция.
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Михаил Зирюкин
оппозиция ??? в смысле представители Игил прибыли в Астану??!!
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