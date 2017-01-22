Представители сирийской оппозиции прибыли в Астану для переговоров
АСТАНА, 22 янв — РИА Новости. Представители сирийской оппозиции прибыли в Астану для переговоров, сообщил в воскресенье утром РИА Новости руководитель
АСТАНА, 22 янв — РИА Новости. Представители сирийской оппозиции прибыли в Астану для переговоров, сообщил в воскресенье утром РИА Новости руководитель
Международная встреча по сирийскому урегулированию в Астане начнется 23 января.
В столицу Казахстана уже прибыли делегации РФ, Турции и Ирана, а также спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура.
«Я вам подтверждаю: делегация оппозиции уже в Астане», — сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что делегация правительства Сирии прибудет в Астану позже.