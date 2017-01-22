Гани Касымов рассказал, чем казахи удивили США

«25 лет назад начались прямые двусторонние взимовыгодные отношения с США», — написал депутат верхней палаты и поделился фотографией того времени.

На фоне самолета стоят несколько представителей Штатов с непокрытыми головами и несколько высокопоставленных казахстанцев в меховых шапках.

«Тогда мы еще своих новых друзей потрясли необыкновенными ондатровыми шапками… ну, типа пусть знают наших!», — с юмором заметил Гани Касымов.