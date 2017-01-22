Украина отмечает День Соборности
День Соборности Украины отмечается ежегодно в день провозглашения 22 января 1919 года Акта воссоединения Украинской народной республики и
День Соборности Украины отмечается ежегодно в день провозглашения 22 января 1919 года Акта воссоединения Украинской народной республики и
КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Украина празднует в воскресенье День Соборности.
День Соборности Украины отмечается ежегодно в день провозглашения 22 января 1919 года Акта воссоединения Украинской народной республики (УНР) и
В 1918 году в этот же день был подписан IV универсал Украинской Центральной Рады, провозгласивший полную независимость УНР.
Официальный государственный статус День Соборности Украины получил в 1999 году, когда президент Леонид Кучма подписал соответствующий указ, «учитывая большое политическое и историческое значение объединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики для образования единого (соборного) украинского государства».
Ежегодно 22 января граждане Украины отмечают этот праздник, образуя живые цепи, которые символизируют объединение страны.
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В частности, на мосту Патона киевляне соберутся, чтобы создать «живую цепь соборности», которая символически соединит два берега Днепра. Во время акции состоится
Днем состоится возложение цветов к памятникам Тарасу Шевченко, Михаилу Грушевскому и другим украинским деятелям и борцам за независимость. Кроме того, на улице Сечевых Стрельцов откроют мемориальную доску в честь командира корпуса сечевых стрельцов, полковника армии УНР и основателя Организации украинских националистов Евгения Коновальца.