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10:29 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Украина отмечает День Соборности

День Соборности Украины отмечается ежегодно в день провозглашения 22 января 1919 года Акта воссоединения Украинской народной республики и Западно-Украинской народной республики.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Украина празднует в воскресенье День Соборности.

День Соборности Украины отмечается ежегодно в день провозглашения 22 января 1919 года Акта воссоединения Украинской народной республики (УНР) и Западно-Украинской народной республики (ЗУНР) в единое украинское государство.

В 1918 году в этот же день был подписан IV универсал Украинской Центральной Рады, провозгласивший полную независимость УНР.

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Официальный государственный статус День Соборности Украины получил в 1999 году, когда президент Леонид Кучма подписал соответствующий указ, «учитывая большое политическое и историческое значение объединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики для образования единого (соборного) украинского государства».

Ежегодно 22 января граждане Украины отмечают этот праздник, образуя живые цепи, которые символизируют объединение страны.

В пресс-службе Департамента общественных коммуникаций Киевской горгосадминистрации сообщили, что в День Соборности в Киеве запланированы торжества с участием руководства государства, представителей центральных и местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, народных депутатов, участников АТО, представителей диаспоры, общественных и религиозных организаций.

В частности, на мосту Патона киевляне соберутся, чтобы создать «живую цепь соборности», которая символически соединит два берега Днепра. Во время акции состоится файер-шоу и другие перфомансы. По данным КГГА, она стартует в 10:00.

Днем состоится возложение цветов к памятникам Тарасу Шевченко, Михаилу Грушевскому и другим украинским деятелям и борцам за независимость. Кроме того, на улице Сечевых Стрельцов откроют мемориальную доску в честь командира корпуса сечевых стрельцов, полковника армии УНР и основателя Организации украинских националистов Евгения Коновальца.

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