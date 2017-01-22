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15:08 (мск), источник: 365info.kz

Ермегияев принял участие в инаугурации Трампа

Сын Талгата Ермегияева Казыбек принял участие в инаугурации президента США, пишет Айгуль Мукей.

Источник: 365info.kz

Казыбек Ермегияев учится в военной академии США. За успехи учебе, спорте и общественной жизни он в числе избранных принял участие в торжественном параде.

Талгат Ермегияев отбывает в колонии 14-летний срок за хищение в особо крупных размерах государственных средств, выделенных на организацию международной выставки Экспо в Астане. А дедушка кадета Амангельды Ермегияев когда-то был исполняющим обязанности председателя партии «Отан».

Инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа прошла 20 января в Вашингтоне. Ее посмотрел 31 миллион телезрителей со всего мира.

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