В США заявили о грозящих протестующим против Трампа 10 годах тюрьмы

По информации представителей надзорного органа, это преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, а также штраф в размере до $250 тыс. Как уточнили в прокуратуре, судебные заседания по этим производствам состоятся в феврале. До этого времени большинство задержанных выйдут на свободу без залога.

Однако, как пишет CBS News, первые судебные заседания по делам арестованных в день инаугурации Трампа уже состоялись 21 января. В Верховном суде, по данным издания, тогда предстала группа из десяти человек. Адвокат обвиняемых, выступив от имени своих подопечных, не признал вину. Заседание, как отмечает телеканал, завершилось тем, что судья «выпустил всех (задержанных) на свободу при условии, что они не будут повторно арестованы в Колумбии».

Ранее, как передает CBS News, исполняющий обязанности начальника полиции Вашингтона Питер Ньюшам заявил, что в пятницу, 20 января, обвинения в участии в массовых беспорядках были предъявлены 217 протестующим.

Все они были задержаны в центре Вашингтона во время инаугурации Трампа.

В столице США протесты начались еще до начала церемонии принятия присяги новым главой Штатов. В частности, группа одетых в черное людей провели марш, во время которого участники акций начали бить витрины магазинов, а также стекла автомобилей.

На следующий день, 21 января, против кандидатуры Трампа на посту президента США состоялись многотысячные Женские марши. Акции, помимо Вашингтона, состоялись в Берлине, Лондоне, Париже, Риме, Вене, Женеве, Амстердаме, Найроби, Сиднее, Мельбурне и Токио. Участие в них, по данным организаторов, приняли десятки тысяч человек.