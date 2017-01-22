Президент Украины с супругой почтили память Героев Небесной Сотни

Президент Украины Петр Порошенко вместе с супругой Мариной почтили память Героев Небесной Сотни.

«Вместе с Мариной почтили память погибших во время Революции Достоинства Сергея Нигояна и Михаила Жизневского, а также всех Героев Небесной Сотни», — говорится на Фейсбук странице главы государства в воскресенье утром.

Также Петр Порошенко выставил на своей странице в Facebook видео с поздравлением ко Дню соборности Украины.

Сегодня в Украине празднуют государственный праздник День соборности.