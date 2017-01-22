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11:18 (мск), источник: ТАСС

Порошенко: отказ Украины от Донбасса не приведет к миру

КИЕВ, 22 января. /ТАСС/. Украина не должна отказываться от Донбасса и его жителей, так как эта стратегия не приведет к миру на востоке страны. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

Источник: Reuters

«У нас есть политические силы, которые в тщательно завуалированной форме предлагают нам отказаться от Донбасса, которые говорят, что надо обходиться с жителями Донбасса как с теми, кто не является украинскими гражданами», — заявил Порошенко. При этом он раскритиковал такую идею, отметив, что стратегия «разбрасывания украинскими землями» к «миру не приведет».

Ряд украинских депутатов неоднократно призывали не только сохранить экономическую блокаду неподконтрольных Киеву территорий Луганской и Донецкой областей, но и буквально отказаться от них. Так, в декабре депутат от фракции «Самопомощь» Семен Семенченко предложил Верховной раде «временно отгородиться от этих территорий» и выстроить «мощный пояс безопасности».

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