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12:23 (мск), источник: Sputnik.by

Шуневич объяснил сокращение числа беженцев в Беларуси

По словам руководителя МВД, в республике нет достаточных условий для того, чтобы принимать большое количество беженцев.

МИНСК, 22 янв — Sputnik. Министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич пояснил сокращение числа беженцев, которое примет Беларусь в этом году.

В 2017 году статус беженца в Беларусь смогут получить 800 человек — на четыре сотни меньше, чем в предыдущий год.

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«Сокращение произошло по объективным причинам. Сегодня острой необходимости в принятии большего количества беженцев у нас нет. Нет у нас и достаточных условий для того, чтобы принимать большее количество беженцев и тех, кто ищет защиты и убежища, в нашей стране», — сказал министр внутренних дел в эфире телеканала «СТВ».

Как отметил Шуневич, в республике удалось найти «оптимальный вариант, сколько людей мы сегодня можем принять».

Согласно решению МВД, в этом году Брестская область сможет принять 135 беженцев, Витебская — 170, Гомельская — 170, Гродненская — 95, Минская — 115, Могилевская область — 115 человек.

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