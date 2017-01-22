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12:16 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Папа Римский предупреждает об опасности роста популизма

Папа Франциск предупредил об опасности популизма в политике, а также об опасности того, что политические кризисы могут привести к возникновению диктатур, наподобие гитлеровской.

Источник: AP 2016

Папа сделал этот комментарий в интервью испанской газете El Pais после инаугурации Дональда Трампа.

Папа также осудил использование многими странами колючей проволоки и других заграждений на своих границах для того, чтобы не допускать на свою территорию иностранцев.

Он, однако, добавил, что пока еще рано судить нового американского президента, сказав, что «мы посмотрим, что Трамп сделает».

Заявления Дональда Трампа, в которых он называл мексиканцев насильниками и убийцами, равно как и его призывы построить стену вдоль границы с Мексикой, вызвали волну критики в США.

На вопрос о том, обеспокоен ли он ростом популизма в Европе и США, Франциск сказал: «Кризис порождает страх, тревогу. По-моему, лучший пример европейского популизма — Германия в 1933 году».

«Германия разрушена, она должна подняться с колен, найти свою идентичность, лидера, кого-то, способного возродить страну, — и тут появляется молодой человек по имени Гитлер, который заявляет: “Я это могу, Я это могу”. И все немцы голосуют за Гитлера. Гитлер не захватил власть, народ за него проголосовал, после чего он уничтожил страну», — сказал понтифик.

Что касается Дональда Трампа, Франциск сказал: «Давайте подождем. Я не люблю судить о людях преждевременно. Мы увидим, как он себя ведет, что он делает, и тогда можно будет сформировать о нем точку зрения».

Комментарии
2
А Б
Что касается Трампа, то в его словах пока что больше прагматизма бизнесмена и капиталиста, которым он и является. А вот откровенно популистских взглядов сегодня придерживается кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен. Популизм действительно может привести к тирании по образцу гитлеровского третьего рейха. Именно поэтому повторю сейчас то, что уже писал про Ле Пен. Марин Ле Пен базируется на популизме крайне правого националистического толка. Эта позиция является очень опасной и непредсказуемой. Вспомним хотя бы, что в 1933 году Гитлер пришёл к власти именно на основе такой политической платформы. Ради осуществления своей мечты стать президентом Франции, Ле Пен уже сейчас готова пойти на сделки, противоречащие её же собственным заявлениям, практически с кем угодно. Так, она говорит, что Франция должна покинуть ЕС, если не получит от Брюсселя ряд преференций. А если получит - значит не покинет? Вот первое противоречие. Второе. Ради достижения своей цели Ле Пен просит Россию предоставить кредит в размере €27 млн для борьбы на президентских и парламентских выборах в 2017 году. Об этом заявил казначей партии Валлеран де Сен-Жюст изданию Politico. Почему она просит деньги у России? Да просто потому, что французские банки отказались кредитовать партию Ле Пен, так как в 2014 году "Национальный фронт" получил кредит в размере €11 млн. от "Первого Чешско-Российского Банка". Ле Пен обвинили в том, что кредит был получен в качестве "вознаграждения" за поддержку политики России в отношении Крыма и Москва прямо влияет на политические взгляды Ле Пен. Кроме этого, обращение за кредитом говорит также о том, что Ле Пен прекрасно понимает отсутствие у неё поддержки со стороны большинства населения Франции. Иными словами, Ле Пен уже до выборов демонстрирует измену своим же собственным взглядам и готовность пойти на любые сделки ради достижения собственных корыстных целей. Очень опасная игра для политика, претендующего на роль президента.
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Сергей Саморуков
Россия уже приплыла в эту гавань .
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