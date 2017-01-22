Переговоры по Сирии пройдут за закрытыми дверями
В Астане завершаются последние приготовления для мирных переговоров по военному конфликту в Сирии.
В Астане завершаются последние приготовления для мирных переговоров по военному конфликту в Сирии.
Министерство иностранных дел Казахстана уже распространило среди журналистов информацию о процедуре аккредитации и о работе
«Астана, столица Казахстана, была выбрана для проведения переговоров в качестве нейтральной для всех сторон территории, — говорится в документе. — Следует иметь в виду, что переговоры будут проходить за закрытыми дверями».
Начнутся переговоры 23-го января в 13.00 и завершатся 24-го января примерно в это же время.
В руководстве говорится, что в переговорах принимают участие представители правительства Сирии и сирийской оппозиции, России, Ирана, Турции, США и ООН. Накануне, 21 января, госдеп Соединенных Штатов сделал заявление, что делегации из Вашингтона в Астане не будет. Позицию США представит посол в Казахстане Джордж Крол.