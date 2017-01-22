Переговоры по Сирии пройдут за закрытыми дверями

Министерство иностранных дел Казахстана уже распространило среди журналистов информацию о процедуре аккредитации и о работе пресс-центра. Составлено руководство для СМИ, в нем есть основные сведения о предстоящем мероприятии.

«Астана, столица Казахстана, была выбрана для проведения переговоров в качестве нейтральной для всех сторон территории, — говорится в документе. — Следует иметь в виду, что переговоры будут проходить за закрытыми дверями».