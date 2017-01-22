Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Тихом океане построят первый в мире «плавучий город»
Минздрав хочет ввести налог на соль и ограничить рекламу колбасы
Наследник миллиардера: где работает сын Абрамовича (фото)
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Крещение по-балийски: Светлана Ходченкова искупалась в водопаде
Лондон собирает компромат на Трампа, но обвиняет в этом Москву Во всем виноваты русские! — популярный мем из соцсетей, теперь проиллюстрирован на британском ТВ
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
55-летний Джордж Клуни готовится стать «дважды отцом»
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Особняк в центре Москвы продают по цене «однушки»
«Большая сделка»: СМИ узнали, чем кончится война на Донбассе
Маккейн сказал, когда армия Украины разгромит РФ
Елена Летучая пострадала на отдыхе
Данила Козловский учится серфингу на Бали
Порошенко засобирался на аудиенцию к Трампу: WSJ назвал дату
На параде в честь Трампа развернули флаг РФ - СМИ
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
22«Облик перемен»
10«Бегущий огонь»
12Юбилей Ренаты Литвиновой
15:09 (мск), источник: 365info.kz

Переговоры по Сирии пройдут за закрытыми дверями

В Астане завершаются последние приготовления для мирных переговоров по военному конфликту в Сирии.

Источник: 365info.kz

Министерство иностранных дел Казахстана уже распространило среди журналистов информацию о процедуре аккредитации и о работе пресс-центра. Составлено руководство для СМИ, в нем есть основные сведения о предстоящем мероприятии.

«Астана, столица Казахстана, была выбрана для проведения переговоров в качестве нейтральной для всех сторон территории, — говорится в документе. — Следует иметь в виду, что переговоры будут проходить за закрытыми дверями».

Читайте также
Представители сирийской оппозиции и спецпосланник ООН прибыли в Астану

Начнутся переговоры 23-го января в 13.00 и завершатся 24-го января примерно в это же время.

В руководстве говорится, что в переговорах принимают участие представители правительства Сирии и сирийской оппозиции, России, Ирана, Турции, США и ООН. Накануне, 21 января, госдеп Соединенных Штатов сделал заявление, что делегации из Вашингтона в Астане не будет. Позицию США представит посол в Казахстане Джордж Крол.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Досым Сатпаев рассказал про неприкасаемую элиту в Казахстане
Протестующим против Трампа грозит до 10 лет тюрьмы
В Верховной раде зарегистрирован законопроект о языке
Медведев: «Единая Россия» по праву называется правящей
Папа Римский предупреждает об опасности роста популизма
Семьи пассажиров рейса MH370 просят продолжить поиски самолета
Биатлонист Шипулин стал третьим в масс-старте на этапе КМ
Число смертей от алкоголя в праздники сократилось на 65%
Спорт
Забронзоветь в Антхольце. Шипулин взял бронзу в масс-старте Мужская сборная России завоевала награды во всех гонках на последнем этапе перед чемпионатом мира. Шипулин к золоту добавил бронзу
Авто
Продается танк, цена — 65 тысяч долларов На аукционе eBay выставлен на продажу… танк. Настоящий
Hi-Tech
Фото: каким был первый мобильный телефон Nokia Nokia — одна из самых обсуждаемых тем на всех ресурсах, рассказывающих о технологиях или смартфонах. Возращение «неубиваемого» аппарата в лице Nokia 6 обсудили уже все. Мы же предлагаем вам вспомнить, каким был самый первый аппарат компании
Кино
Звезда «Не родись красивой» возвращается на ТВ в роковом образе Актриса Нелли Уварова снялась в новом сериале канала ТНТ про американского шпиона и «Газпром»
Недвижимость
Почему дизайнеры не жалуют ковролин
На рынок жилья Москвы вернулись черные маклеры
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Что делать, если ваша квартира пустует?
Леди
5 поговорок, смысл которых мы всегда понимали неправильно Пообщались с преподавателем русского языка и культуры речи и выяснили, какой смысл на самом деле вкладывали в современные крылатые выражения наши предки.
Дети
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус Шоумен, наконец-то, решился показать снимок Анастасии, сделанный не со спины.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь