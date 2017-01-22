Стала известна главная цель переговоров по Сирии в Астане

«Речь пойдет о подтверждении договоренностей о перемирии. Предварительная работа с этой целью уже проведена», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что обсуждение новых инициатив не стоит в повестке переговоров.

Главной целью переговоров по Сирии является подтверждение соглашений о перемирии от 29 декабря. Об этом сообщает близкий к предстоящей встрече источник.

Большие надежды на встречу в Астане выражает Совет безопасности ООН. Об этом заявил его председатель Олаф Скоог.

«С нетерпением ожидаем встречи, организуемой Казахстаном в Астане в понедельник, рассматривая ее как важную часть сирийского политического процесса и важный шаг в преддверии возобновления внутрисирийских переговоров под эгидой ООН в Женеве 8 февраля», — сказал Скоог.

Участие в переговорах подтвердили семь сторон: правительство и оппозиция Сирии, Россия, Турция, Иран, США и спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Почти все делегации кроме представительства САР уже прибыли в Казахстан.

Напомним, что переговоры будут длиться сутки: с часу дня 23 января до часа дня 24 января. МИД заявил, что пройдут они за закрытыми дверями.