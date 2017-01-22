В Раду внесены два новых «языковых» закона. Комментарий депутатов

Текстов документов в свободном доступе пока нет. Подробнее законопроекты в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал один из авторов законопроекта о государственном языке, народный депутат Украины Андрей Тетерук.

(текст публикуется на языке оригинала).

Що саме передбачає розроблений вами законопроект?

— Я сподіваюсь, що сьогодні до кінця дня всі необхідні додатки і текст закону буде доступний для широкого загалу, для вивчення, для ознайомлення і, можливо, для надання якихось фахових пропозицій. Тому дискусія буде більш професійною з огляду на те, що всі будуть спроможні вивчити цей документ і мати свою власну точку зору стосовно питання державної мови. Дійсно, я є одним із співавторів і приєднався абсолютно з щирою радістю до розробки і впровадження законопроекту, який би давав розвиток українській мові в Україні. Це є надзвичайно важливим питанням, хоча РФ використовувала саме мовне питання як інструмент для створення, скажімо так, непорозумінь і ворожнечі. Це, зазвичай, так болісно і сприймалось. Тому ми будемо абсолютно зрозуміло пояснювати, наскільки важливо давати розвиток української мови в нашій українській державі, тому що навіть Ліна Костенко в своїх знаменитих віршах сказала, що спочатку відбирають мову, потім знищують вже націю. Питання державної мови є надзвичайно важливим і дуже шкода, що ми втратили надзвичайно багато часу, перш ніж підійшли до обґрунтованого визначення, як розвивати нашу державну мову.

Чому саме зараз згадали про законопроекти щодо використання державної мови?

— Я б взагалі припинив будь-які маніпуляції і прив’язувати до питань перевиборів. Про це взагалі не йдеться. Як ви побачили сьогодні, документ є достатньо потужним в наповненні, і він потребував значного часу для того, щоби його підготувати. Більшість людей хочуть отримати швидких результатів з коротким терміном підготовки. Якісної підготовки в короткі терміни не буває. Саме тому певна частина часу пішла на підготовку цього документу, і в жодному разі я б не використовував прив’язку до будь-яких політичних, інших ситуацій в країні. Це питання, яке потребує сьогодення. Питання державної мови є надзвичайно важливим, тому я дуже радий, що цього дійшов час, і ми будемо готові проводити і вносити цей законопроект в ВР для розгляду і прийняття.

На яку підтримку в сесійній залі розраховуєте?

— Кожен законопроект проходить певну частину. Перший етап підготовки і внесення вже відбувся. Далі проходить отримання висновку головного науково-експертного відділу ВР. Після цього він обговорюється на фракціях фаховими спеціалістами, експертними радами кожної фракції. Після цього тільки визначається рівень підтримки цього законопроекту. Для того, щоби кожна фракція визначилась в своєму питанні підтримки розвитку державної української мови, ми будемо наполегливо працювати і переконувати наших колег, що це питання є надзвичайно важливим у зміцненні, у згуртуванні нашої української нації.

Своим мнением относительно зарегистрированных в ВР проектов поделился и соавтор законопроекта «Проект Закона о функционировании украинского языка как государственного и порядок применения других языков в Украине», народный депутат Украины Андрей Ильенко.

Чим ваш законопроект відрізняється від інших законопроектів?

— Авторами є сім депутатів, зокрема, п’ятеро свободівців, а також депутат Микола Княжицький, голова комітету з питань культури і Марія Матіос. Власне, цей законопроект, про який ви питаєте, трошки перероблений, який ми подавали в минулому скликанні парламенту, фактично, чотири роки тому. Доволі багато експертів працювало над цим законопроектом і тепер, в цьому скликанні, ми провели певну роботу, трошки його оновили, осучаснили і подали на розгляд ВР. Власне, вчора ми подали наш законопроект. Є законопроект, який вони теж подали вже після нашого, але, зрештою, це не має значення, хто подав. Буде дискусія, сподіваюсь, фахово в комітеті, і ми вийдемо на оптимальний варіант, який потрібен нашій державі. Це питання необхідно врегулювати, тому що у нас досі функціонує абсолютно неконституційний, на мій погляд, і антиукраїнський закон про мови Ківалова і Колесніченка. Здається, вже давно настав час, коли ми маємо прийняти системний законопроект, який би повністю врегульовував питання функціонування української мови як державної, а також мов національних меншин в Україні.

Можете хоча б тезисно основні моменти озвучити?

— Зміни, в основному, стосувались того, що за цей час, пройшло вже чотири роки, дуже багато було змінено взагалі в законодавстві України. Цей закон вносить зміни в інші закони, і ті закони, куди він вносить зміни, вони теж змінились за цей час. Треба було технічно провести роботу, щоби там не було повторів і помилок. Були певні зміни в самій цілі закону. В основному, вони стосувались сфери контролювання дотримання мовного законодавства, щоби зробити його максимально без зловживань, щоби цей процес був максимально відкритим, при цьому не давав можливості для зайвих якихось зловживань. А, загалом, цей закон є достатньо системним, великим, в двох словах переказати важко. Головна мета цього закону — це реалізувати статтю Конституції, яка дає українській мові статус державної мови і, водночас, врегулювати питання мовних національних меншин, теж гарантувати їм відповідні права. Загалом це стосується і освіти, і медицини, і науки, сфери реалізації ЗМІ тощо.

Чи не чекаєте ви занадто бурхливої реакції?

— Завжди питання мови використовувалось в двох цілях. По-перше, намагались антиукраїнські сили всіляко зменшити вплив української мови, тим самим посиливши русифікацію України і підготувавши Україну до поглинання Росією в такий спосіб. Другий момент — це використовувались для свого роду спекуляцій, розповідей, що будь-хто, хто захищає свою мову, автоматично хоче заборонити інші мови, когось репресувати, що ніхто ніколи не пропонував робити. Єдине, про що ми говоримо, це про те, щоби ми виконали Конституцію, яка на сьогоднішній день є і створили гармонійну ситуацію сьогодні в Україні. Оскільки українська мова є єдиною державною, то нам потрібен закон, який би ці питання врегульовував. Якщо в когось є питання, хтось з кимось не згоден, хтось вважає, що мають бути якісь певні гарантії для національних меншин, будь ласка, ми намагались в цьому законопроекті максимально врахувати. Якщо є якісь інші пропозиції і інші законопроекти, я сподіваюсь на максимально фахову дискусію в комітеті. Зрештою, парламент працює публічно, там працюють депутати, яких обрали самі ж люди з усіх регіонів України. В нас є своя позиція, яку ми висловили в цьому законопроекті і, сподіваюсь, що нам вдасться провести серйозну, ґрунтовну роботу і врегулювати всі ці питання.

Ранее политолог Александр Кочетков сказал в эфире радиостанции Голос Столицы, что власти используют языковой вопрос, чтобы переключить внимание недовольных властями в целом и президентом Петром Порошенко в частности.