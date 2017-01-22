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13:36 (мск), источник: ТАСС

Медведев назвал «Единую Россию» главным ресурсом президента

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Премьер-министр, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев считает, что партия по праву называется правящей.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня именно на “Единой России” лежит вся полнота ответственности. Мы не только принимаем решения на законодательном уровне, но и держим на партийном контроле то, как исполняются эти решения», — сказал Медведев на съезде партии.

По его мнению, «это значит: наша партия — не просто партия конституционного большинства, а без преувеличения — правящая партия, главный политический ресурс президента».

Увеличение числа первичных отделений

Премьер-министр предложил увеличить представительство первичных отделений партии в ее Генеральном совете, а количество самих первичных структур довести до количества избирательных участков.

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В «Единой России» проходят внутрипартийные выборы

«Предлагаю увеличить представительство первичных и местных отделений в Генсовете с 20%, которые предусмотрены Уставом, до 30%», — сказал Медведев на съезде «Единой России». Он пояснил, что «благодаря этому в принятии ключевых решений смогут участвовать еще больше наших однопартийцев, а обратная связь с избирателями станет лучше». «Ведь первичек у нас — вдумаемся — почти 86 тысяч во всех регионах, включая и вновь созданные в Севастополе и Крыму», — уточнил председатель партии.

«Но останавливаться на этой цифре рано. Наша цель — создать такое количество первичных структур, которое бы соответствовало количеству избирательных участков в стране», — заявил Медведев.

Требования к секретарям первичных организаций партии «Единая Россия» будут ужесточены, заявил Медведев.

«Большинство присутствующих здесь делегатов — это секретари первичных и местных отделений, на территории которых партия получила лучший результат. Ваш опыт должен быть использован руководством “Единой России”, — сказал он. — Но, конечно, и к вам будут предъявляться более жесткие требования. Именно для этого была заметно перестроена работа контрольно-ревизионных органов партии».

Работа политических платформ

Работу политических платформ «Единой России» необходимо продолжать, но ее необходимо освежить новыми идеями. считает Медведев.

«Считаю, что работа политических платформ должна быть продолжена. Мы ждем от них большей активности и идей», — сказал он.

Надежный партнер для бизнеса

Бизнес должен видеть надежного партнера в «Единой России», заявил председатель партии. «Мы хотим, чтобы и бизнес видел в “Единой России” надежного партнера, который готов продвигать его интересы», — сказал он.

Комментарии
10
Игорь Рогов
Все громкие дела о крупных хищений из казны, связано только с однопартийцами. Какое может быть доверие от народа, последние лже-выборы это и показали.
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Юрий Жданов
Полностью с Вами согласен. Именно на ЕР и Вас лично лежит полнота всей ответственности за состояние нашей экономики, благосостояние, медицинское обслуживание (не Вас) нас всех остальных, продолжительность жизни, наши (не Ваши) пенсии и многое, многое другое.В СССР много было не нужного, наносного и проч., но была социальная защищенность людей и надежда на лучшее будущее.А сейчас все это для Вас и Вам подобным сидящим у власти и возглавляемых естественные монополии.И я не с ЕР, а со своей любимой Россией и надеюсь и мы будем жить достойно, чувствовать себя ЛЮДЬМИ. но это не с Вами, а без Вас, с новыми руководителями болеющими за свою страну и свой народ.
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Петрова Оксана
всю Русь от вас тошнит - лжецы незатейливые .
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