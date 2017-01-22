Медведев назвал «Единую Россию» главным ресурсом президента

Премьер-министр предложил увеличить представительство первичных отделений партии в ее Генеральном совете, а количество самих первичных структур довести до количества избирательных участков.

По его мнению, «это значит: наша партия — не просто партия конституционного большинства, а без преувеличения — правящая партия, главный политический ресурс президента».

«Сегодня именно на “Единой России” лежит вся полнота ответственности. Мы не только принимаем решения на законодательном уровне, но и держим на партийном контроле то, как исполняются эти решения», — сказал Медведев на съезде партии.

«Предлагаю увеличить представительство первичных и местных отделений в Генсовете с 20%, которые предусмотрены Уставом, до 30%», — сказал Медведев на съезде «Единой России». Он пояснил, что «благодаря этому в принятии ключевых решений смогут участвовать еще больше наших однопартийцев, а обратная связь с избирателями станет лучше». «Ведь первичек у нас — вдумаемся — почти 86 тысяч во всех регионах, включая и вновь созданные в Севастополе и Крыму», — уточнил председатель партии.

«Но останавливаться на этой цифре рано. Наша цель — создать такое количество первичных структур, которое бы соответствовало количеству избирательных участков в стране», — заявил Медведев.

Требования к секретарям первичных организаций партии «Единая Россия» будут ужесточены, заявил Медведев.

«Большинство присутствующих здесь делегатов — это секретари первичных и местных отделений, на территории которых партия получила лучший результат. Ваш опыт должен быть использован руководством “Единой России”, — сказал он. — Но, конечно, и к вам будут предъявляться более жесткие требования. Именно для этого была заметно перестроена работа контрольно-ревизионных органов партии».

Работа политических платформ

Работу политических платформ «Единой России» необходимо продолжать, но ее необходимо освежить новыми идеями. считает Медведев.

«Считаю, что работа политических платформ должна быть продолжена. Мы ждем от них большей активности и идей», — сказал он.

Надежный партнер для бизнеса

Бизнес должен видеть надежного партнера в «Единой России», заявил председатель партии. «Мы хотим, чтобы и бизнес видел в “Единой России” надежного партнера, который готов продвигать его интересы», — сказал он.