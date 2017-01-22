В Раде зарегистрирован законопроект об исключительности украинского языка

Авторами документа стали 33 депутата из разных фракций. Они предлагают отменить закон «Об основах государственной языковой политики», который регулирует сферу применения в стране русского и других языков национальных меньшинств.

В законопроекте предлагается сделать украинский язык обязательным для всех органов государственной власти и местного самоуправления. Это касается проведения заседаний, оформления документов, обращений граждан. Украинский предлагают сделать обязательным в дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведениях.

При этом в школах и садиках допускается использовать языки нацменьшинств, а в вузах это не предусмотрено. Обучение в университетах должно вестись исключительно на украинском, допускается изложение одного или нескольких предметов на одном из официальных языков ЕС. Все культурно-массовые мероприятия также хотят обязать проводить исключительно на государственном языке. Театральные представления на других языках должны сопровождаться субтитрами на украинском.

Согласно проекту закона, фильмы на Украине также можно будет снимать только на украинском, его предлагается сделать обязательным для всех СМИ. Передачи на других языках дублируются на украинском языке. Телерадиокомпания обязана обеспечить синхронный перевод на украинский, если кто-то из участников программы говорит на другом языке. Электронные СМИ хотят обязать иметь страничку на украинском языке, которая должна загружаться пользователю по умолчанию.

Украинский язык также позиционируется как главный язык книгопечатания и издательской деятельности. Тиражи на других языках не могут быть больше тиража на украинском. В сфере обслуживания (магазины, рестораны и т. п. ) также является обязательным использование украинского языка.

За нарушение — уголовная ответственность

За нарушение закона депутаты предлагают штрафовать в размере от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 — 6800 гривен, что на данное время составляет $130−260), если речь идет о работе официальных органов и бюджетных организаций, от $200 до 300 (3400−5100 гривен) минимумов в сфере образования, науки и культуры, от $400 до 500 необлагаемых минимумов (6800−8500 гривен) — для СМИ.