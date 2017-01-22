Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Тихом океане построят первый в мире «плавучий город»
Чтобы долго прожить, нужно не есть на ночь
"Газпром" получил надежный маршрут экспорта газа в обход Украины
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Брежнева и Крыгина лидируют в голосовании
Продолжение «Секретных материалов» от ЦРУ Спецслужбы США выложили в Интернет тысячи ранее засекреченных файлов
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Что делать, если ваша квартира пустует?
В Тихом океане построят первый плавучий город
Трамп предложил США замену санкциям против России – СМИ
"ДНР и ЛНР остался месяц" Рада о взятии Донбасса
Брежнева и Крыгина лидируют в голосовании
СМИ узнали, когда состоится свадьба Бондарчука и Андреевой
Порошенко засобирался на аудиенцию к Трампу: WSJ назвал дату
На параде в честь Трампа развернули флаг РФ - СМИ
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
9Крещенские купания
20Трамп стал 45-м президентом США
22«Облик перемен»
18Инаугурации прошлого
14:40 (мск), источник: Интерфакс

Дмитрий Медведев переизбран председателем «Единой России»

Москва. 22 января. INTERFAX.RU — Действующий председатель «Единой России», глава российского правительства Дмитрий Медведев переизбран на пост председателя партии.

Источник: AP 2016

С инициативой его выдвижения выступил председатель Высшего совета «Единой Росси» Борис Грызлов. В воскресенье 22 января В ходе XVI съезда партии Грызлов был переизбран на пост председателя Высшего совета ЕР.

Голосование было открытым, безальтернативным, передает корреспондент «Интерфакса».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
ВВС США пожаловались на российских пилотов в небе над Сирией
В России в 2016 году открыли 40 нефтегазовых месторождений
Протестующим против Трампа грозит до 10 лет тюрьмы
В Верховной раде зарегистрирован законопроект о языке
Медведев: «Единая Россия» по праву называется правящей
Папа Римский предупреждает об опасности роста популизма
Семьи пассажиров рейса MH370 просят продолжить поиски самолета
Биатлонист Шипулин стал третьим в масс-старте на этапе КМ
Число смертей от алкоголя в праздники сократилось на 65%
Спорт
Российский биатлон отделался испугом Международный союз биатлонистов закрыл дела против 22 российских спортсменов, по которым проводилось расследование после публикации доклада Макларена
Авто
Продается танк, цена — 65 тысяч долларов На аукционе eBay выставлен на продажу… танк. Настоящий
Hi-Tech
Фото: каким был первый мобильный телефон Nokia Nokia — одна из самых обсуждаемых тем на всех ресурсах, рассказывающих о технологиях или смартфонах. Возращение «неубиваемого» аппарата в лице Nokia 6 обсудили уже все. Мы же предлагаем вам вспомнить, каким был самый первый аппарат компании
Кино
Звезда «Не родись красивой» возвращается на ТВ в роковом образе Актриса Нелли Уварова снялась в новом сериале канала ТНТ про американского шпиона и «Газпром»
Недвижимость
Как привести в порядок «убитую» квартиру в пятиэтажке
Новый налог поднимет цены проживания на российских курортах
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Что делать, если ваша квартира пустует?
Леди
5 поговорок, смысл которых мы всегда понимали неправильно Пообщались с преподавателем русского языка и культуры речи и выяснили, какой смысл на самом деле вкладывали в современные крылатые выражения наши предки.
Дети
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус Шоумен, наконец-то, решился показать снимок Анастасии, сделанный не со спины.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь