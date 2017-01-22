Дмитрий Медведев переизбран председателем «Единой России»
Москва. 22 января. INTERFAX.RU — Действующий председатель «Единой России», глава российского правительства Дмитрий Медведев переизбран на пост председателя партии.
Москва. 22 января. INTERFAX.RU — Действующий председатель «Единой России», глава российского правительства Дмитрий Медведев переизбран на пост председателя партии.
С инициативой его выдвижения выступил председатель Высшего совета «Единой Росси» Борис Грызлов. В воскресенье 22 января В ходе XVI съезда партии Грызлов был переизбран на пост председателя Высшего совета ЕР.
Голосование было открытым, безальтернативным, передает корреспондент «Интерфакса».