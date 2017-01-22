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14:54 (мск), источник: РИА Новости

Медведев призвал не ждать скорой отмены санкций

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. РФ не стоит рассчитывать на скорую отмену антироссийских санкций, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на съезде «Единой России».

Источник: РИА Новости

«Пора расстаться с иллюзиями, что в отношении нашей страны будут отменены какие-то санкции. Очевидно, что все, что случилось, это надолго. Нечего надеяться на чужие выборы, на приход каких-то руководителей иностранных», — сказал Медведев.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Ранее президент США Обама продлил санкции на год, а лидеры ЕС договорились о пролонгации экономических санкций до середины 2017 года.

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США многие политики, бизнесмены и эксперты заговорили о возможности смягчения или даже отмены американских санкций в отношении России уже в этом году. Особенно оживленно дискуссия о возможном потеплении отношений Вашингтона и Москвы развернулась на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где российская делегация провела целый ряд встреч с инвесторами и политиками из США.

Вместе с тем первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, выступая на сессии «Россия в мире» в рамках форума, дал сдержанную оценку в отношении перспектив снятия санкций с РФ.

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