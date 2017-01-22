Валерий Шанцев вошел в высший совет «Единой России»

Как сообщает корреспондент агентства «НТА-Приволжье», присутствующий на XVI съезде партии «Единая Россия», за него и остальных членов совета делегаты проголосовали единогласно.

Всего в высший совет партии были избраны 90 членов, включая и губернатора Нижегородской области.

Среди избранных в высший совет также известные политики: Рамзан Кадыров, Валентина Матвиенко, Рустам Минниханов, Сергей Собянин.

Вошли в совет и министры ведомств России: Сергей Шойгу и Владимир Мединский, а также режиссер Федор Бондарчук и олимпийский чемпион по борьбе Александр Карелин.

Кроме того, состоялись выборы в генеральный совет «Единой России» и в него были выбраны два депутата — Александр Табачников (заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области) и депутат Госдумы Владимир Панов.