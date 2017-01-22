Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что делать, если ваша квартира пустует?
Минздрав хочет ввести налог на соль и ограничить рекламу колбасы
СМИ: заявления Трампа лишили Кремль эйфории от его победы
55-летний Джордж Клуни готовится стать «дважды отцом»
Елена Летучая пострадала на отдыхе
Джордж Буш-старший попал в реанимациюРанее в среду сообщалось, что экс-президент США Джордж Буш-старший, попавший в больницу с пневмонией, переведен из обычной палаты в реанимацию
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Особняк в центре Москвы продают по цене «однушки»
Саакашвили неуклюже объяснил побег в кусты на инаугурации Трампа
Порошенко: Украина сделает Америку снова великой
Крещение по-балийски: Светлана Ходченкова искупалась в водопаде
Дочь Валерия Меладзе вышла замуж в Англии
Порошенко засобирался на аудиенцию к Трампу: WSJ назвал дату
На параде в честь Трампа развернули флаг РФ - СМИ
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
22Вечное сияние Джима Керри
22«Облик перемен»
18Инаугурации прошлого
20:21 (мск), источник: НТА-Приволжье

Валерий Шанцев вошел в высший совет «Единой России»

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев вошел в высший совет партии «Единая Россия».

Источник: НТА-Приволжье

Как сообщает корреспондент агентства «НТА-Приволжье», присутствующий на XVI съезде партии «Единая Россия», за него и остальных членов совета делегаты проголосовали единогласно.

Всего в высший совет партии были избраны 90 членов, включая и губернатора Нижегородской области.

Среди избранных в высший совет также известные политики: Рамзан Кадыров, Валентина Матвиенко, Рустам Минниханов, Сергей Собянин.

Вошли в совет и министры ведомств России: Сергей Шойгу и Владимир Мединский, а также режиссер Федор Бондарчук и олимпийский чемпион по борьбе Александр Карелин.

Кроме того, состоялись выборы в генеральный совет «Единой России» и в него были выбраны два депутата — Александр Табачников (заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области) и депутат Госдумы Владимир Панов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сенат США утвердит все кандидатуры, выдвинутые Трампом
В Верховной раде зарегистрирован законопроект о языке
Медведев: «Единая Россия» по праву называется правящей
Папа Римский предупреждает об опасности роста популизма
Израиль одобрил строительство сотен домов в Восточном Иерусалиме
Венесуэла выпустила новые вертикальные деньги
Минтруд поддержал идею ограничить расчеты наличными
Спорт
Забронзоветь в Антхольце. Шипулин взял бронзу в масс-старте Мужская сборная России завоевала награды во всех гонках на последнем этапе перед чемпионатом мира. Шипулин к золоту добавил бронзу
Авто
Продается танк, цена — 65 тысяч долларов На аукционе eBay выставлен на продажу… танк. Настоящий
Hi-Tech
Фото: каким был первый мобильный телефон Nokia Nokia — одна из самых обсуждаемых тем на всех ресурсах, рассказывающих о технологиях или смартфонах. Возращение «неубиваемого» аппарата в лице Nokia 6 обсудили уже все. Мы же предлагаем вам вспомнить, каким был самый первый аппарат компании
Кино
Звезда «Не родись красивой» возвращается на ТВ в роковом образе Актриса Нелли Уварова снялась в новом сериале канала ТНТ про американского шпиона и «Газпром»
Недвижимость
Названа цена самого дорогого дома России
Суд объяснил, как определить границу дачного участка
10 ремонтов эконом-класса по-европейски
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Леди
5 поговорок, смысл которых мы всегда понимали неправильно Пообщались с преподавателем русского языка и культуры речи и выяснили, какой смысл на самом деле вкладывали в современные крылатые выражения наши предки.
Дети
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь Девочку назвали Таисией
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь