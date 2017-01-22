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17:27 (мск), источник: Nakanune.ru

Носов и Кобылкин «сохранились» в Высшем совете «ЕР»

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин «сохранились» в Верховном совете «Единой России». Состав совета был утвержден сегодня на съезде партии, передает корреспондент Накануне.RU.

«Произошла значительная ротация. Принцип в ее основу заложен один — процентный результат голосования на выборах 2016 года за партию “Единая Россия” в Госдуму. Состав Генсовета из 170 человек изменится на 100. Каждый регион представляют секретари партийных отделений, треть состава Генсовета — секретари реготделений, у которых результат выше 54,2%. Это среднероссийский результат партии по итогам кампании. Остальные субъекты, в том числе Свердловская область, представлены руководителями местных и первичных отделений, которые показали наивысший результат на местах. Вот такой бескомпромиссный, но объективный подход», — прокомментировал ситуацию секретарь свердловского регионального отделения партии Виктор Шептий.

Кроме того, сегодня делегаты высказали свое мнение по поводу членов Генерального совета партии.

«661 делегат проголосовали. Мы не обнаружили ни одного забракованного голосования, все голоса действительны. Все кандидаты избраны в Генсовет», — сказал секретарь Счетной комиссии «ЕР» Валерий Рязанский.

От Свердловской области в состав Генсовета вошли секретарь первичного отделения из Горноуральского района Ольга Кудряшова и депутат Госдумы Зелимхан Муцоев.

«У нее (Ольги Кудряшовой) на участке результат “Единой России” свыше 80%. В Генсовет также избран Зелимхан Муцоев, который много делает для Свердловской области. В Высшем совете сохранил свои полномочия глава Нижнего Тагила Сергей Носов. Это оценка результатов выборов», — сказал Шептий.

Напомним, как сообщалось ранее, в Верховный совет также вошли экс-спикер Госдумы Сергей Нарышкин, действующий спикер парламента Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Минобороны Сергей Шойгу, министр культуры России Владимир Мединский, глава Минсельхоза Александр Ткачев, главы Москвы Сергей Собянин, Подмосковья Андрей Воробьев и Ингушетии Юнус-бек Евкуров.

Также в Верховный совет вошли главы Крыма Сергей Аксенов, Дагестана Рамазан Абдулатипов и Нижегородской области Валерий Шанцев. Ряды совета пополнили министр строительства России Михаил Мень, глава РЖД Олег Белозеров и вице-спикер СФ Евгений Бушмин.

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