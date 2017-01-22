Израиль одобрил строительство сотен домов в Восточном Иерусалиме

Этот проект обсуждался ранее, но был снят с повестки дня мэрии Иерусалима в декабре по просьбе премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который хотел избежать дополнительной критики со стороны президента США Барака Обамы.

Решение возродить проект строительства было объявлено через два дня после инаугурации Дональда Трампа.

Правые партии в Израиля надеются, что новый американский президент будет с большим пониманием относиться к строительству поселений на оккупированных палестинских территориях.

Палестинцы хотят, чтобы восточная часть Иерусалима стала столицей их будущего государства.

Мэрия Иерусалима решила вести дополнительное строительство в районах Писгат-Зеев, Рамат-Шломо и Рамот.

Меир Тургеман, глава муниципального комитета по планированию и строительству, сказал в интервью израильскому радио, что ему было приказано подождать с выдачей лицензий на строительство до тех пор, пока Трамп не станет президентом.

Палестинцы уже резко осудили это решение.

Набиль Абу Рдайна, представитель лидера палестинской автономии Махмуда Аббаса сказал, что «мы полностью осуждаем решение Израиля одобрить строительство».

Израиль считает Иерусалим своей единой и неделимой столицей, хотя этого не признает практически ни одна страна.