Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что делать, если ваша квартира пустует?
Случайный секс вызывает чувство вины только у женщин
"Страна раскололась": выросший в США челябинец рассказал о Трампе
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Крещение по-балийски: Светлана Ходченкова искупалась в водопаде
Джордж Буш-старший попал в реанимациюРанее в среду сообщалось, что экс-президент США Джордж Буш-старший, попавший в больницу с пневмонией, переведен из обычной палаты в реанимацию
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Что делать, если ваша квартира пустует?
В Тихом океане построят первый плавучий город
"Живот округлился до неузнаваемости": Цой сильно поправилась
Порошенко: Украина сделает Америку снова великой
Брежнева и Крыгина лидируют в голосовании
СМИ узнали, когда состоится свадьба Бондарчука и Андреевой
Порошенко засобирался на аудиенцию к Трампу: WSJ назвал дату
На параде в честь Трампа развернули флаг РФ - СМИ
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
12Юбилей Ренаты Литвиновой
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
9Крещенские купания
14События недели в фотографиях
16:23 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Израиль одобрил строительство сотен домов в Восточном Иерусалиме

Израиль одобрил строительство 566 домов и квартир в трех еврейских кварталах в Восточном Иерусалиме.

Источник: AP 2016

Этот проект обсуждался ранее, но был снят с повестки дня мэрии Иерусалима в декабре по просьбе премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который хотел избежать дополнительной критики со стороны президента США Барака Обамы.

Решение возродить проект строительства было объявлено через два дня после инаугурации Дональда Трампа.

Правые партии в Израиля надеются, что новый американский президент будет с большим пониманием относиться к строительству поселений на оккупированных палестинских территориях.

Палестинцы хотят, чтобы восточная часть Иерусалима стала столицей их будущего государства.

Мэрия Иерусалима решила вести дополнительное строительство в районах Писгат-Зеев, Рамат-Шломо и Рамот.

Меир Тургеман, глава муниципального комитета по планированию и строительству, сказал в интервью израильскому радио, что ему было приказано подождать с выдачей лицензий на строительство до тех пор, пока Трамп не станет президентом.

Палестинцы уже резко осудили это решение.

Набиль Абу Рдайна, представитель лидера палестинской автономии Махмуда Аббаса сказал, что «мы полностью осуждаем решение Израиля одобрить строительство».

Израиль считает Иерусалим своей единой и неделимой столицей, хотя этого не признает практически ни одна страна.

Комментарии
3
Сергей Саморуков
Много странного в этой кутерьме с Израилем . Сами ж признали , что они не местные . Да и вся их религиозная литература абсолютно нацистского толка с определением евреев , как сверхнации . Как-то надо это прекращать . Ну и верните их в Египет . Там их историческая Родина . Арабы никогда не смирятся с их присутствием . Никогда .
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Иван Кадочников
Вообще то, в первой половине 20 века весь терроризм в мире был почти исключительно еврейским.
А мусульмане начали копировать поведение евреев только тогда, когда те стали их изгонять из своих домов.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
А Б
Израиль имеет право поступать так, как считает нужным, хотя бы потому, что внёс неоценимый вклад в борьбу с терроризмом.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Тереза Мэй не побоится сказать Трампу, что он не прав
Протестующим против Трампа грозит до 10 лет тюрьмы
В Верховной раде зарегистрирован законопроект о языке
Медведев: «Единая Россия» по праву называется правящей
Папа Римский предупреждает об опасности роста популизма
Биатлонист Шипулин стал третьим в масс-старте на этапе КМ
Минтруд поддержал идею ограничить расчеты наличными
Спорт
Забронзоветь в Антхольце. Шипулин взял бронзу в масс-старте Мужская сборная России завоевала награды во всех гонках на последнем этапе перед чемпионатом мира. Шипулин к золоту добавил бронзу
Авто
Продается танк, цена — 65 тысяч долларов На аукционе eBay выставлен на продажу… танк. Настоящий
Hi-Tech
Фото: каким был первый мобильный телефон Nokia Nokia — одна из самых обсуждаемых тем на всех ресурсах, рассказывающих о технологиях или смартфонах. Возращение «неубиваемого» аппарата в лице Nokia 6 обсудили уже все. Мы же предлагаем вам вспомнить, каким был самый первый аппарат компании
Кино
Звезда «Не родись красивой» возвращается на ТВ в роковом образе Актриса Нелли Уварова снялась в новом сериале канала ТНТ про американского шпиона и «Газпром»
Недвижимость
Площади квартир в России будут уменьшаться
В Тихом океане построят первый в мире плавучий город
Цена на жилье вокруг ЗСД в Петербурге будет расти
Что делать, если ваша квартира пустует?
Леди
5 поговорок, смысл которых мы всегда понимали неправильно Пообщались с преподавателем русского языка и культуры речи и выяснили, какой смысл на самом деле вкладывали в современные крылатые выражения наши предки.
Дети
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь Девочку назвали Таисией
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь