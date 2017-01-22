Трое волгоградцев вошли в Генеральный Совет «Единой России»

На съезде «Единой России» прошли выборы Генерального Совета партии. По итогам тайного голосования, в новый состав вошли три представителя Волгоградской области: депутаты Государственной Думы Анна Кувычко и Владимир Плотников, а также — председатель Новоаннинской районной Думы Юрий Стадник.

— Я абсолютно убеждена, что избрание в Генеральный Совет партии — это наше командное достижение, — сказала Анна Кувычко. — Мы шли в Государственную Думу единым фронтом, единой командой. И то, что сейчас в Генеральном Совете партии трое представителей Волгоградской области, говорит о том, что это особая ответственность для всех нас и, конечно же, особая надежда на то, что Волгоградская область укрепляет свои позиции в федеральном центре.

Владимир Плотников также считает, что избрание в Генеральный Совет партии — это большая ответственность и доверие со стороны федерального центра.

— Для нашего региона иметь представителей в составе этого партийного органа очень важно, — подчеркнул он. — Конечно, теперь от нас требуется еще большая отдача. И мы вместе с другими депутатами, партийцами, теми, кто нас поддерживает, будем отстаивать интересы волгоградского региона, всё сделаем для того, чтобы в Волгоградской области всего было побольше, получше, и чтобы люди это чувствовали.