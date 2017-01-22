Более 1 млн человек участвовали в акциях против Трампа в США
Более миллиона американцев вышли на улицы США в знак протеста против Дональда Трампа на следующий день после его инаугурации. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на CNN.
Более миллиона американцев вышли на улицы США в знак протеста против Дональда Трампа на следующий день после его инаугурации. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на CNN.
«Более миллиона человек прошли маршем по Вашингтону, округ Колумбия, и в других американских городах в субботу (21 января — Ред.), чтобы выступить в поддержку прав женщин и выразить свое недовольство по поводу избрания президентом Дональда Трампа», — сообщает CNN.
Марш женщин привлек членов Конгресса, всемирно известных личностей и бесчисленное количество обычных граждан. Однако большинство американцев заявили, что хотели показать поддержку женщинам, поскольку опасаются возможного наступления на права женщин во время президентства Трампа.
По информации CNN, крупнейшая демонстрация прошла в Вашингтоне, где протестующие заполнили
По данным организаторов марша, акции протеста прошли в более чем 600 городах по всему миру. Организаторы марша считают, что количество людей, которые вышли в субботу на акции протеста, превышает количество тех, кто принял участие в инаугурационных событиях.