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17:29 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Более 1 млн человек участвовали в акциях против Трампа в США

Более миллиона американцев вышли на улицы США в знак протеста против Дональда Трампа на следующий день после его инаугурации. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на CNN.

Источник: Telegraf.com.ua

«Более миллиона человек прошли маршем по Вашингтону, округ Колумбия, и в других американских городах в субботу (21 января — Ред.), чтобы выступить в поддержку прав женщин и выразить свое недовольство по поводу избрания президентом Дональда Трампа», — сообщает CNN.

Марш женщин привлек членов Конгресса, всемирно известных личностей и бесчисленное количество обычных граждан. Однако большинство американцев заявили, что хотели показать поддержку женщинам, поскольку опасаются возможного наступления на права женщин во время президентства Трампа.

По информации CNN, крупнейшая демонстрация прошла в Вашингтоне, где протестующие заполнили Пенсильвания-авеню, ту же улицу, по которой накануне шел Трамп во время своего инаугурационного парада. Вечером толпа двинулась к Белому дому.

По данным организаторов марша, акции протеста прошли в более чем 600 городах по всему миру. Организаторы марша считают, что количество людей, которые вышли в субботу на акции протеста, превышает количество тех, кто принял участие в инаугурационных событиях.

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