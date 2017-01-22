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17:22 (мск), источник: ТАСС

Собянин: «Единая Россия» исполняет свои предвыборные обещания

МОСКВА, 22 января./ТАСС/. Партия «Единая Россия», победившая на выборах в Госдуму седьмого созыва, исполняет свои предвыборные обещания. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Источник: РИА "Новости"

«Съезд “Единой России” избрал руководящие органы. Но не это главное. Победившая партия демонстрирует, что с первых месяцев включилась в работу по исполнению своих предвыборных обещаний», — написал Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Съезд «Единой России» переизбрал премьер-министра РФ Дмитрия Медведева председателем партии. Кроме того, был переизбран состав Генерального совета — рабочего коллегиального органа партии, отвечающего за ее оперативное руководство.

Партия обновила состав Высшего совета — руководящего органа партии, отвечающего за ее стратегическое развитие. Всего в новый состав Высшего совета избраны в общей сложности 90 человек. Мэр Москвы Сергей Собянин сохранил свое членство в Высшем совете партии.

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