Собянин: «Единая Россия» исполняет свои предвыборные обещания

«Съезд “Единой России” избрал руководящие органы. Но не это главное. Победившая партия демонстрирует, что с первых месяцев включилась в работу по исполнению своих предвыборных обещаний», — написал Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Съезд «Единой России» переизбрал премьер-министра РФ Дмитрия Медведева председателем партии. Кроме того, был переизбран состав Генерального совета — рабочего коллегиального органа партии, отвечающего за ее оперативное руководство.

Партия обновила состав Высшего совета — руководящего органа партии, отвечающего за ее стратегическое развитие. Всего в новый состав Высшего совета избраны в общей сложности 90 человек. Мэр Москвы Сергей Собянин сохранил свое членство в Высшем совете партии.