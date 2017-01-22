Губернатор Алексей Гордеев вошел в высший совет «Единой России»
В воскресенье, 22 января, в Москве проходит 16-й съезд партии «Единая Россия». На нем принимается много кадровых решений.
В воскресенье, 22 января, в Москве проходит 16-й съезд партии «Единая Россия». На нем принимается много кадровых решений.
Так, губернатор Воронежской области Алексей Гордеев был избран в высший совет «ЕР». «Заметна перезагрузка партии», — отметил глава региона, связав это с появлением молодых лиц в партии власти.
В тот же день Галину Карелову, Евгения Ревенко и Владимира Нетесова избрали в состав генсовета «Единой России». Их кандидатуры определили тайным голосованием.
Отметим, спикер Воронежской областной Думы претендовал на должность секретаря обновленного Генсовета. Однако безрезультатно.