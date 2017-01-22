Президент ко Дню Соборности наградил выдающихся украинцев

В частности, Орденом Ярослава Мудрого награжден известный правозащитник, член-основатель Украинской Хельсинской группы, один из «когорты шестидесятников» Мирослав Маринович.

Орден «За заслуги» получил участник национально-освободительного движения в ХХ веке из Ивано-Франковщины 90-летний Степан Петраш, воин Украинской повстанческой армии, который участвовал в боевых действиях как против фашистских захватчиков, так и против войск НКВД. Был осужден на 10 лет лишения свободы, которые отбывал в Воркуте, где в 1953 году участвовал в восстании. Освобожден 5 октября 1954 года. В Украину Петраш вернулся только в 1972 году. С 2000 года он возглавляет станицу ветеранов ОУН-УПА Калущины, активно проводит патриотическую работу среди ученической молодежи. Является почетным гражданином г. Калуш.

Среди награжденных орденом «За заслуги» — волонтер Виктория Мирошниченко, которая с мая 2014 года занимается волонтерской деятельностью и поставкой гуманитарной помощи в разные подразделения украинской армии в зоне проведения АТО. В 2014 году Виктория во время выполнения гуманитарной миссии в селе Победа Новоайдарского района Луганской области получила осколочное ранение, а после лечения продолжила свою волонтерскую деятельность. С 2015 года она постоянно находится в зоне АТО и осуществляет доставку помощи на передовые позиции украинских военных. На попечении Мирошниченко — почти все детские дома Луганской области.