Президент ко Дню Соборности наградил выдающихся украинцев
Президент Петр Порошенко отметил высокими государственными наградами выдающихся украинцев, которые сделали значительный личный вклад в государственное строительство,
Президент Петр Порошенко отметил высокими государственными наградами выдающихся украинцев, которые сделали значительный личный вклад в государственное строительство,
В частности, Орденом Ярослава Мудрого награжден известный правозащитник,
Орден «За заслуги» получил участник
Среди награжденных орденом «За заслуги» — волонтер Виктория Мирошниченко, которая с мая 2014 года занимается волонтерской деятельностью и поставкой гуманитарной помощи в разные подразделения украинской армии в зоне проведения АТО. В 2014 году Виктория во время выполнения гуманитарной миссии в селе Победа Новоайдарского района Луганской области получила осколочное ранение, а после лечения продолжила свою волонтерскую деятельность. С 2015 года она постоянно находится в зоне АТО и осуществляет доставку помощи на передовые позиции украинских военных. На попечении Мирошниченко — почти все детские дома Луганской области.
Орденом Княгини Ольги награждена Орыся Теляева, политзаключенная советского режима. Будучи студенткой Черновицкого университета, в 1944 году она вступила в ОУН, активно участвовала в работе организации, собирала средства в поддержку раненных воинов