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19:29 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Президент ко Дню Соборности наградил выдающихся украинцев

Президент Петр Порошенко отметил высокими государственными наградами выдающихся украинцев, которые сделали значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-просветительное развитие Украинского государства, дело консолидации украинского общества, многолетний добросовестный труд.

В частности, Орденом Ярослава Мудрого награжден известный правозащитник, член-основатель Украинской Хельсинской группы, один из «когорты шестидесятников» Мирослав Маринович.

Орден «За заслуги» получил участник национально-освободительного движения в ХХ веке из Ивано-Франковщины 90-летний Степан Петраш, воин Украинской повстанческой армии, который участвовал в боевых действиях как против фашистских захватчиков, так и против войск НКВД. Был осужден на 10 лет лишения свободы, которые отбывал в Воркуте, где в 1953 году участвовал в восстании. Освобожден 5 октября 1954 года. В Украину Петраш вернулся только в 1972 году. С 2000 года он возглавляет станицу ветеранов ОУН-УПА Калущины, активно проводит патриотическую работу среди ученической молодежи. Является почетным гражданином г. Калуш.

Среди награжденных орденом «За заслуги» — волонтер Виктория Мирошниченко, которая с мая 2014 года занимается волонтерской деятельностью и поставкой гуманитарной помощи в разные подразделения украинской армии в зоне проведения АТО. В 2014 году Виктория во время выполнения гуманитарной миссии в селе Победа Новоайдарского района Луганской области получила осколочное ранение, а после лечения продолжила свою волонтерскую деятельность. С 2015 года она постоянно находится в зоне АТО и осуществляет доставку помощи на передовые позиции украинских военных. На попечении Мирошниченко — почти все детские дома Луганской области.

Орденом Княгини Ольги награждена Орыся Теляева, политзаключенная советского режима. Будучи студенткой Черновицкого университета, в 1944 году она вступила в ОУН, активно участвовала в работе организации, собирала средства в поддержку раненных воинов ОУН-УПА. Была арестована органами НКВД 3 января 1948 года. Теляева выдержала все издевательства и пытки и не сломалась, не выдала никого из товарищей. Была осуждена на 10 лет, отбывала приговор сталинского суда в Карагандинской области. Освобождена в 1956 году без права возвращения в Украину.

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