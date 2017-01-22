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20:04 (мск), источник: ТАСС

Fox News: сенат Конгресса США утвердит все кандидатуры, выдвинутые Трампом

ВАШИНГТОН, 22 января. /ТАСС/. Контролируемый республиканцами Сенат Конгресса США утвердит все кандидатуры, которые президент Дональд Трамп выдвинул на руководящие посты в своем кабинете.

Источник: AP 2016

Уверенность в этом выразил сегодня влиятельный лидер республиканского большинства в верхней палате законодательного органа Митч Макконнелл в интервью телеканалу Fox News.

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«Я уверен, что мы утвердим каждого (из предложенных Трампом) члена кабинета. Я абсолютно в этом уверен», — отметил он.

По словам Макконнелла, республиканцы смогут преодолеть препятствия, которые им ставят демократы. Он подверг критике лидера демократов в Сенате Чака Шумера за создание помех процессу одобрения кандидатур.

Ранее демократ призвал своих однопартийцев начать тщательную проверку каждого из предложенных Трампом претендентов на руководящие посты в правительстве. Макконнелл напомнил, что восемь лет назад республиканцы позволили демократам утвердить семь кандидатов в день инаугурации Барака Обамы.

Шумер в интервью телеканалу CNN заявил, что его однопартийцы-сенаторы не будут спешить с утверждением кандидатур. На данный момент одобрение Сената получили только отставные генералы Джеймс Мэттис и Джон Келли на посты министров обороны и национальной безопасности соответственно. В понедельник ожидается голосование по бывшему конгрессмену из Канзаса Майклу Помпео, которого Трамп выдвинул на пост директора ЦРУ.

Лидер демократов в Сенате подчеркнул, что по каждому из претендентов «будут проводиться обстоятельные дискуссии». Не называя имен, он выразил сомнение в отношении «восьми или девяти кандидатов» и указал на потенциальные конфликты интересов, с которыми они столкнутся в правительстве. Тем не менее Шумер подчеркнул, что он до сих пор не принял окончательного решения о том, как будет голосовать.

Комментарии
1
Андрей Хромов
Ха кто бы сомневался демократия в действие так держать
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