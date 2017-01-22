Аваков: возможно обнародование расследований резонансных убийств

Об этом он написал на своей странице в Facebook, комментируя предотвращение покушения на народного депутата Антона Геращенко.

«Нацполиция и СБУ обладают фактами и материалами расследований по еще целому ряду эпизодов, как и совершенных, так и предотвращенных убийств, разработанных преступниками по схожей схеме, в том числе и резонансных. Задержанные вчера СБУ киллеры продолжают цепь задержаний последнего времени, подосланных киллеров по ряду дел, разрабатываемых Национальной полицией. Вопрос обнародования этих материалов в настоящий момент обсуждается в органах расследования», — сообщил Аваков.

Также он отметил, что покушение на Геращенко — это элемент в цепи ряда преступлений, образующих систему с центром влияния вне Украины.