Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что делать, если ваша квартира пустует?
Чтобы долго прожить, нужно не есть на ночь
"Газпром" получил надежный маршрут экспорта газа в обход Украины
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
Данила Козловский учится серфингу на Бали
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Что делать, если ваша квартира пустует?
В Тихом океане построят первый плавучий город
«Большая сделка»: СМИ узнали, чем кончится война на Донбассе
Маккейн сказал, когда армия Украины разгромит РФ
Елена Летучая пострадала на отдыхе
Данила Козловский учится серфингу на Бали
Порошенко засобирался на аудиенцию к Трампу: WSJ назвал дату
На параде в честь Трампа развернули флаг РФ - СМИ
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
18Инаугурации прошлого
22«Облик перемен»
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
23:04 (мск), источник: Sputnik.by

Трампа и Лукашенко сравнили в эфире ОНТ

МИНСК, 22 янв — Sputnik. Президента Беларуси Александра Лукашенко сравнили в эфире телеканала ОНТ с 45-м президентом США Дональдом Трампом.

Источник: Reuters

Инаугурация Трампа прошла в пятницу 20 января. Во время церемонии 45-й президент США произнес шестиминутную речь о «возвращении власти народу» и необходимости работать.

«Послушайте всю речь (она заняла 16 минут) и убедитесь в схожести риторики Дональда Трампа и Александра Лукашенко. Для нас требовательность президента Беларуси привычна, а вот в Америке первое президентское послание Трампа назвали резким и жестким», — сказал корреспондент ОНТ Игорь Тур в эфире «Контуров».

В анализе инаугурационной речи Трампа обозреватели ОНТ сравнили риторику республиканца с высказываниями Александра Лукашенко. В эфире предоставили нарезку похожих высказываний — от «хватит ныть и надо работать» и до «мы все можем сами».

Вместе с тем в эфире ОНТ обратили внимание и на популярную в социальных сетях шутку со сравнением речи Трампа и слов антагониста из «Темного рыцаря» Бейна.

Напомнили по гостелевидению и о том, что зять Трампа Джаред Кушнер — потомок выходцев из белорусского Новогрудка.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Рижское 'Динамо': иницииатором подачи заявки на ЧМ-2021 был Лукашенко
Сенат США утвердит все кандидатуры, выдвинутые Трампом
В Верховной раде зарегистрирован законопроект о языке
WikiLeaks попросила прислать ей налоговую декларацию Трампа
В ФСБ заявили о провокациях со стороны ВМС Украины в Черном море
Ткачев назвал условия возвращения турецких помидоров в Россию
Венесуэла выпустила новые вертикальные деньги
Минтруд поддержал идею ограничить расчеты наличными
Спорт
Чем Дмитриев помог российской легкой атлетике Немецкий телеканал ARD и Хайо Зеппельт представили еще один фильм о русском допинге
Авто
Продается танк, цена — 65 тысяч долларов На аукционе eBay выставлен на продажу… танк. Настоящий
Hi-Tech
Фото: каким был первый мобильный телефон Nokia Nokia — одна из самых обсуждаемых тем на всех ресурсах, рассказывающих о технологиях или смартфонах. Возращение «неубиваемого» аппарата в лице Nokia 6 обсудили уже все. Мы же предлагаем вам вспомнить, каким был самый первый аппарат компании
Кино
Звезда «Не родись красивой» возвращается на ТВ в роковом образе Актриса Нелли Уварова снялась в новом сериале канала ТНТ про американского шпиона и «Газпром»
Недвижимость
Названа цена самого дорогого дома России
Суд объяснил, как определить границу дачного участка
10 ремонтов эконом-класса по-европейски
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Леди
5 поговорок, смысл которых мы всегда понимали неправильно Пообщались с преподавателем русского языка и культуры речи и выяснили, какой смысл на самом деле вкладывали в современные крылатые выражения наши предки.
Дети
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь Девочку назвали Таисией
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь