Трампа и Лукашенко сравнили в эфире ОНТ

Инаугурация Трампа прошла в пятницу 20 января. Во время церемонии 45-й президент США произнес шестиминутную речь о «возвращении власти народу» и необходимости работать.

«Послушайте всю речь (она заняла 16 минут) и убедитесь в схожести риторики Дональда Трампа и Александра Лукашенко. Для нас требовательность президента Беларуси привычна, а вот в Америке первое президентское послание Трампа назвали резким и жестким», — сказал корреспондент ОНТ Игорь Тур в эфире «Контуров».

В анализе инаугурационной речи Трампа обозреватели ОНТ сравнили риторику республиканца с высказываниями Александра Лукашенко. В эфире предоставили нарезку похожих высказываний — от «хватит ныть и надо работать» и до «мы все можем сами».