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21:20 (мск), источник: РБК - Украина

На пункте пропуска в Луганской области развернули огромный государственный флаг

На пункте пропуска «Станица Луганская», расположенном на линии размежевания в зоне АТО, прошла акция, посвященная Дню Соборности Украины.

На странице Станично-Луганской государственной администрации в соцсети появились волнующие фото.

«В ходе акции был развернут сорокатриметровый Флаг Украины. Это — символ единства», — говорится в сообщении.

Флаг должен был продемонстрировать не только единство Запада и Востока Украины, но и единство Украины свободной с временно неподконтрольными территориями Донбасса.

Сообщается, что все, кто пересекал контрольный пункт въезда/выезда в этот день, желали друг другу и пограничникам мира и единства.

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