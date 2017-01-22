На пункте пропуска в Луганской области развернули огромный государственный флаг

На странице Станично-Луганской государственной администрации в соцсети появились волнующие фото.

«В ходе акции был развернут сорокатриметровый Флаг Украины. Это — символ единства», — говорится в сообщении.

Флаг должен был продемонстрировать не только единство Запада и Востока Украины, но и единство Украины свободной с временно неподконтрольными территориями Донбасса.

Сообщается, что все, кто пересекал контрольный пункт въезда/выезда в этот день, желали друг другу и пограничникам мира и единства.