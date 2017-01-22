На пункте пропуска в Луганской области развернули огромный государственный флаг
На пункте пропуска «Станица Луганская», расположенном на линии размежевания в зоне АТО, прошла акция, посвященная Дню Соборности Украины.
На пункте пропуска «Станица Луганская», расположенном на линии размежевания в зоне АТО, прошла акция, посвященная Дню Соборности Украины.
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«В ходе акции был развернут сорокатриметровый Флаг Украины. Это — символ единства», — говорится в сообщении.
Флаг должен был продемонстрировать не только единство Запада и Востока Украины, но и единство Украины свободной с временно неподконтрольными территориями Донбасса.
Сообщается, что все, кто пересекал контрольный пункт въезда/выезда в этот день, желали друг другу и пограничникам мира и единства.