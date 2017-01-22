Трампу передадут приглашение новогрудского музея побывать в Беларуси

Приглашение с поздравлениями Дональду Трампу из Музея еврейского сопротивления в Новогрудке уже отправлено. Здесь готовы принять и его самого, и всю его семью. «Иванка и Джерад (дочь Трампа и ее муж) собирались здесь побывать, а Чарльз Кушнер (сват Трампа) обещал передать приглашение президенту США лично», — сообщили в эфире ОНТ.

«Это же не первая наша переписка с Чарльзом, и ответ я получила буквально за считанные секунды. Ответ был — да, я передам всем членам нашей семьи. У Чарльза очень теплое отношение к Новогрудку. Потому что это очень типично для евреев — именно так относиться к истории своей семьи, к своим корням», — рассказала создатель Музея еврейского сопротивления в Новогрудке Тамара Вершицка.

Как сообщалось ранее, документы, найденные в архивах Беларуси, подтверждают белорусские корни зятя президента США Дональда Трампа.